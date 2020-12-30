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نيكاي يتراجع عن أعلى مستوى في 30 عاما.. ما السبب؟

أسهم اليابان نيكاي بورصة طوكيو
أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضا في آخر يوم تداول هذا العام
بورصة طوكيو

نيكاي يتراجع عن أعلى مستوى في 30 عاما.. ما السبب؟

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طوكيو – رويترز

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أغلق المؤشر نيكاي الياباني، منخفضاً في آخر يوم تداول هذا العام، ليتراجع عن أعلى مستوى سجله في أكثر من 30 عاما والذي بلغه في الجلسة السابقة، حيث جنى المستثمرون الأرباح، لكنه سجل مكاسب للعام الثاني على التوالي.

وانخفض نيكاي 0.45% إلى 27444.17 نقطة، اليوم الأربعاء، بعدما أنهى الجلسة السابقة عند أعلى مستوى منذ 16 أغسطس 1990.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8% إلى 1804.68 نقطة متراجعا عن أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 والذي سجله أمس الثلاثاء.

وبالنسبة للأداء السنوي، صعد نيكاي 16% مقارنة مع ارتفاع 18.2% في 2019.

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وارتفع المؤشر بنحو 18.4% في الربع الأخير من العام، مسجلا أعلى زيادة فصلية منذ الثلاثة شهور المنتهية في مارس 2013.

وارتفع المؤشر توبكس بنحو 4.8% في 2020 مقارنة مع ارتفاع يتجاوز 15.2% في العام السابق.

وتغلق أسواق المال اليابانية أبوابها غدا الخميس وتفتح مجددا الاثنين الرابع من يناير .

وانخفض 29 من 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو.

وكانت الأسهم الأسوأ أداء ضمن أسهم أكبر 30 شركة على المؤشر توبكس سهم هوندا موتور الذي تراجع 1.78% وسهم شين-إيتسو كيميكال الذي نزل 1.66%.

وصعد سهم رينوفا العاملة في مجال تطوير الطاقة المتجددة 4.9% ليسجل مستوى قياسيا جديدا إذ استفاد من تنامي توقعات المستثمرين بشأن الطاقة النظيفة.

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