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أونصة الذهب ترتفع متجاهلة إرجاء الاقتراع على حزمة التحفيز

الذهب والدولار
ربحت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار
سعر الذهب

أونصة الذهب ترتفع متجاهلة إرجاء الاقتراع على حزمة التحفيز

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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ربحت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ تراجع الدولار، فيما تجاهل المستثمرون قرار زعيم الأغلبية الجمهورية بإرجاء اقتراع في مجلس الشيوخ الأميركي على مدفوعات أكبر للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1881.62 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينتش. وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1886.20 دولار.

وقال المدير لدى إير جايد لاستشارات الشركات مايكل لانجفورد "الدولار الضعيف يكفي لخلق زخم صعودي محدود لكي تبقى الثقة في الذهب"، بحسب ما ورد في "رويترز".

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وحوم الدولار قرب أدنى مستوى في أكثر من عامين، إذ نحى المتعاملون جانبا قرار ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ بإرجاء اقتراع على زيادة مساعدات للتخفيف من تداعيات كوفيد-19 إلى ألفي دولار.

وأفاد لانجفورد إن التحفيز النقدي بقيمة ألفي دولار سيمضي قدما في الأغلب مما سيكون إيجابيا للذهب، مضيفا أن المعدن يحتاج إلى محفز غير متوقع لكي يشهد صعودا كبيرا.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة الناجمين على الأرجح عن إجراءات التحفيز الكبيرة التي يجري الكشف عنها للحد من تأثير الجائحة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 26.31 دولار للأونصة. وربح البلاتين 0.6% إلى 1055.62 دولار وزاد البلاديوم 0.8% إلى 2346.18 دولار.

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