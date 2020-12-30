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تحذير رسمي.. حسابات السوشيال ميديا هذه تلاعبت بتداول أسهم 46 شركة سعودية

هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
شعار هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

تحذير رسمي.. حسابات السوشيال ميديا هذه تلاعبت بتداول أسهم 46 شركة سعودية

شملت قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم 46 شركة مدرجة

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دبي - العربية.نت

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كشفت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار مجلس إدارتها المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد 10 مشتبه بهم للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة، لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق.

وقالت الهيئة في بيان لها إن ذلك من خلال قيامهم بالتداول (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من خلال المعرف (@fawzi990)، والمعرف (@asm1414m)، وتطبيق "تيليغرام" من خلال المعرف (ALKING)، والمعرف "قناة أبو نايف" بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالتداول (بيعاً) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها.

وأضافت أن حالات الاشتباه شملت قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم 46 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من 17 فبراير 2020 إلى 21 سبتمبر 2020.

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ويأتي القرار انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.

وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كافة التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.

يذكر أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

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