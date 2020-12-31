كشف التقرير السنوي للبورصة المصرية، عن تباين أداء مؤشرات البورصة خلال جلسات عام 2020، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 57.4 مليار جنيه، لينهي جلسات العام الحالي عند مستوى 650.867 مليار جنيه.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 22.32% خاسراً 3116 نقطة لينهي جلسات 2020 عند مستوى 10845 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 13.62% ليغلق عند مستوى 2235 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 18.99% ليغلق عند مستوى 13245 نقطة. وأيضاً، تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 19.28% ليغلق عند مستوى 4171 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 69.3% ليغلق عند مستوى 2145 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 41.81% ليغلق عند مستوى 3097 نقطة.

على صعيد تعاملات اليوم، فقد أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على تباين، بينما ربح المال السوقي للشركات المدرجة نحو 464 مليون جنيه لينهي آخر تعاملات العام الحالي عند مستوى 650.867 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10845 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2235 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 13245 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4171 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2145 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3097 نقطة.