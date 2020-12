سجلت عملة البيتكوين مستوى قياسيا جديدا بعد اختراقها مستوى الـ29 ألف دولار في اليوم الأخير من هذا العام.

وبهذا تكون مكاسب العملة المشفرة قد وصلت إلى نحو 50% في ديسمبر، وفي طريقها لتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ مايو عام 2019.

يُذكر أن قيمة البيتكوين قد تضاعفت 4 مرات هذا العام وسط تفشي جائحة فيروس كورونا.

في حين ارتفع مؤشر Bloomberg Galaxy Crypto الذي يتتبع أكبر العملات الرقمية بنحو 280% مع ارتفاع العملات الرقمية الأخرى المنافسة كالـEther.

وبحسب تقرير لموقع "أسيت داش" الاقتصادي، اطلعت عليه "العربية.نت" فإن "بيتكوين" أصبحت تحتل الآن المركز الحادي عشر بين أكبر الأصول العالمية، خلف عمالقة مثل "فيسبوك" و"أبل" و"وول مارت" و"سامسونغ"، كما تقدمت على شركة "فيزا" العالمية يوم الأحد مما يجعل من "بيتكوين" أكبر خدمة مالية في العالم بعد أن أزاحت "فيزا" عن هذا العرش.

وتسارعت وتيرة الارتفاع في "بيتكوين" الأسبوع الماضي بعد أن كشف مدير صندوق استثمار بريطاني عملاق أنه اشترى ما قيمته 745 مليون دولار من البيتكوين.

يشدد خبراء العملات المشفرة على أن المكاسب الأخيرة سببها طلب قوي من قبل المؤسسات بالدرجة الأولى على عكس مكاسب 2017 التي جاءت بدعم من الأفراد والمضاربة.

وما دعم حمى البيتكوين أيضا توجه المنظمين والشركات المالية لجعل العملات المشفرة أكثر أمانًا، إذ قام مكتب المراقب المالي للعملة، The Office of the Comptroller of the Currency وهو منظم أميركي بالسماح للبنوك بالاحتفاظ بالعملات المشفرة للعملاء.