  • مباشر
اللغة

رحلة أفضل أداء سنوي في 10 سنوات.. الذهب يحلق صعوداً

الذهب
تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1886.94 دولار للأونصة
سعر الذهب

رحلة أفضل أداء سنوي في 10 سنوات.. الذهب يحلق صعوداً

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تتجه أسعار الذهب اليوم الخميس على ما يبدو لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010، حتى في الوقت الذي يتعرض فيه المعدن الأصفر لضغوط جراء ضعف احتمالات تقديم إعانات مالية أكبر بهدف تحفيز الاقتصاد الأميركي وانتعاش الأسهم في ظل تداولات هزيلة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1886.94 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، لكنه مرتفع بأكثر من 24% هذا العام.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1891.70 دولار، بحسب ما ورد في "رويترز".

زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يعرقل خطة اقتصاد ترمب زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يعرقل خطة "ترمب" التحفيزية

وتأثرت المعنويات سلبا، إذ رفض زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، اقتراعا سريعا على مشروع قانون لرفع قيمة إعانة للأميركيين للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، قائلا إنه "ليس له سبيل واقعي لإقراره سريعا في مجلس الشيوخ".

وتتجه الأسهم الآسيوية لاختتام العام عند مستويات قياسية مرتفعة، ويعلق المستثمرون آمالا على تعاف اقتصادي سريع في العام القادم مما أدى إلى تراجع الدولار.

واستفاد الذهب الذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم هذا العام من إجراءات تحفيز غير مسبوقة وانخفاض أسعار الفائدة لتخفيف أثر الضربة التي تلقتها الاقتصادات من الجائحة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9% إلى 26.36 دولار للأونصة، لكنها مرتفعة بأكثر من 47% منذ بداية العام الجاري، وهو أفضل أداء لها منذ 2010.

وتراجع البلاتين 0.4% إلى 1061.38 دولار للأونصة، لكنه مرتفع 10.2% في 2020. وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2361.22 دولار للأونصة لكنه على مسار تحقيق مكاسب للعام الخامس على التوالي بارتفاع 21.9%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هكذا جنّد الروس أطفالا بالحرب العالمية الأولى هكذا جنّد الروس أطفالا بالحرب العالمية الأولى
الرنين المغناطيسي على المخ يكشف اللحن الموسيقي الذي تستمع إليه! الرنين المغناطيسي على المخ يكشف اللحن الموسيقي الذي تستمع إليه!

الأكثر قراءة

جريمة تهز تركيا.. قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية جريمة تهز تركيا.. قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية
تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات
جديد مفجر ناشفيل.. صديقة تكشف سراً صادماً جديد مفجر ناشفيل.. صديقة تكشف سراً صادماً
حسابات في تويتر روجت للتلاعب بأسهم 46 شركة سعودية حسابات في تويتر روجت للتلاعب بأسهم 46 شركة سعودية
عارض ولا أغرب.. ما علاقة رائحة السمك والكبريت؟ عارض ولا أغرب.. ما علاقة رائحة السمك والكبريت؟
خيبة أم ماذا؟.. الوباء يطال ممرضاً بعد أسبوع من اللقاح! خيبة أم ماذا؟.. الوباء يطال ممرضاً بعد أسبوع من اللقاح!

قبل أن تذهب

من يفوز في سباق اللقاحات المحموم لكسب السوق العالمي؟
من يفوز في سباق اللقاحات المحموم لكسب السوق العالمي؟

اكتشف المزيد