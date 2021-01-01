كشف التقرير السنوي للبورصة المصرية، أن إجمالي أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية خلال العام الحالي بلغ 28.24 ألف مستثمر.

وأشار إلى أن إجمالي أعداد المستثمرين الجدد من المصريين بلغ 25.33 ألف مستثمر خلال العام 2020، ما بين 24.9 ألف شخص طبيعي، و424 شخصاً معنوياً، و6 صناديق استثمار.

كما بلغ إجمالي أعداد المستثمرين من العرب نحو 752 مستثمراً خلال 2020، ما بين 643 شخصاً طبيعياً، و107 أشخاص معنويين، و2 صندوق استثمار.

فيما بلغ إجمالي أعداد المستثمرين الجدد من الأجانب نحو 2152 مستثمراً خلال العام الحالي، منهم 1337 شخصاً طبيعياً، و424 شخصاً معنوياً، و391 صندوق استثمار.

وكشف التقرير أن اجمالي قيم زيادات رؤوس الأموال النقدية والمجانية للشركات المقيدة تراجعت إلى 8.73 مليار جنيه خلال 2020، مقابل نحو 10.36 مليار جنيه خلال 2019، بنسبة انخفاض بلغت نحو 15.7%. وذكر أن قيم الزيادات النقدية خلال 2020 بلغت نحو 5.26 مليار جنيه، مقابل نحو 2.53 مليار جنيه خلال العام 2019 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 108%.

وأشار التقرير السنوي إلى أن قيمة الزيادات المجانية بلغت نحو 3.47 مليار جنيه خلال 2020، مقابل نحو 7.83 مليار جنيه خلال 2019، بنسبة انخفاض بلغت نحو 55.68%.

وكشف التقرير عن تطور إجماليات قيم التداول بالبورصة، حيث بلغت قيمة التداول بالسوق الرئيسي نحو 249.15 مليار جنيه في عام 2020 مقابل 172.66 مليار جنيه في عام 2019، ومقارنة مع 258.95 مليار جنيه في عام 2018، و257.24 مليار جنيه في عام 2017، وبلغت قيمة التداول بسوق خارج المقصورة 34.51 مليار جنيه في عام 2020 مقابل 32.26 مليار جنيه في عام 2019 ومقارنة مع 25.14 مليار جنيه في عام 2018 ومقابل 35.77 مليار جنيه في عام 2017.

وبالنسبة لتطور حجم السندات، فقد بلغت نحو 377.05 مليار جنيه في عام 2020 مقابل 182.94 مليار جنيه في عام 2019، ومقارنة مع 62.97 مليار جنيه في عام 2018، و17.99 مليار جنيه في عام 2017.

وبلغت قيمة التوزيعات النقدية بالبورصة المصرية خلال العام 2020 نحو 23.656 مليار جنيه، مقابل 23.809 مليار جنيه في عام 2019 ومقارنة مع 24.290 مليار جنيه في عام 2018، ومقابل 19.940 مليار جنيه في عام 2017.