كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، تصدر سهم "المجموعة المصرية العقارية" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الأخير من العام 2020، بحجم تداول بلغ 26.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول بلغت نحو 240 مليون جنيه.

وفي المركز الثاني جاء سهم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداولات بلغ 397.6 مليون ورقة، وقيمة تداول بنحو 218.8 مليون جنيه.

جاء في المركز الثالث البنك التجاري الدولي – مصر بحجم تداول بلغ 3.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت نحو 215.9 مليون جنيه.

وحل سهم شركة "دايس للملابس الجاهزة" في المركز الرابع بحجم تداول 117.5 مليون ورقة وبقيمة تداول بلغت نحو 199 مليون جنيه، تلاه سهم "حديد عز" في المركز الخامس بحجم تداول 18.1 مليون ورقة، وقيمة تداول بلغت نحو 189.1 مليون جنيه.

وفي المركز السادس جاء سهم شركة "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 19.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 187.3 مليون جنيه.

وجاء سهم الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء "ليفت سلاب مصر" في المركز السابع بحجم تداول 56.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 179.9 مليون جنيه.

أما سهم الشركة العربية لحليج الأقطان فقد جاء في المركز الثامن بحجم تداول 54.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 174.2 مليون جنيه.

وفي المركز التاسع جاء سهم شركة "سيدي كرير للبتروكيماويات" بحجم تداول بلغ 17.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت نحو 158.4 مليون جنيه.

وحلت شركة "الإسماعيلية مصر للدواجن" في المركز العاشر بحجم تداول بلغ 17.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت نحو 144.9 مليون جنيه.