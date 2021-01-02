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بيتكوين تتجاوز 30 ألف دولار لأول مرة بتاريخها

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بيتكوين
عملات مشفرة

بيتكوين تتجاوز 30 ألف دولار لأول مرة بتاريخها

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العربية.نت

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تجاوز سعر عملة "بيتكوين" الافتراضية السبت عتبة 30 ألف دولار لأول مرة في تاريخها، مواصلا الارتفاعات القوية التي سجلها في نهاية العام الماضي.

وتخطى سعر بيتكوين مستوى 29 ألف دولار الخميس الماضي، إذ بلغت قيمة العملة الرقمية أربعة أمثالها تقريبا خلال عام الجائحة في ظل تزايد الاهتمام من كبار المستثمرين وصغارهم على حد السواء.

ووفق تداولات الخميس، فقد لامست العملة المشفرة الأكثر رواجا في العالم مستوى 29 ألفا و300 دولار قبل أن تنزل 0.67% إلى 28774.36 دولار، ثم عادت للارتفاع مجددا اليوم السبت.

وبحسب أحدث الأسعار قبل التداول، كسبت بيتكوين 50% منذ أن كسرت حاجز العشرين ألف دولار للمرة الأولى في 16 ديسمبر كانون الأول الماضي.

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من جهة أخرى ارتفع مؤشر Bloomberg Galaxy Crypto الذي يتتبع أكبر العملات الرقمية بنحو 280% مع ارتفاع العملات الرقمية الأخرى المنافسة كالـEther.

وبحسب تقرير لموقع "أسيت داش" الاقتصادي، اطلعت عليه "العربية.نت" فإن "بيتكوين" أصبحت تحتل الآن المركز الحادي عشر بين أكبر الأصول العالمية، خلف عمالقة مثل "فيسبوك" و"أبل" و"وول مارت" و"سامسونغ"، كما تقدمت على شركة "فيزا" العالمية مما يجعل من "بيتكوين" أكبر خدمة مالية في العالم بعد أن أزاحت "فيزا" عن هذا العرش.

وتسارعت وتيرة الارتفاع في "بيتكوين" بعد أن كشف مدير صندوق استثمار بريطاني عملاق أنه اشترى ما قيمته 745 مليون دولار من البيتكوين.

يشدد خبراء العملات المشفرة على أن المكاسب الأخيرة سببها طلب قوي من قبل المؤسسات بالدرجة الأولى على عكس مكاسب 2017 التي جاءت بدعم من الأفراد والمضاربة.

وما دعم حمى البيتكوين أيضا توجه المنظمين والشركات المالية لجعل العملات المشفرة أكثر أمانًا، إذ قام مكتب المراقب المالي للعملة، The Office of the Comptroller of the Currency وهو منظم أميركي بالسماح للبنوك بالاحتفاظ بالعملات المشفرة للعملاء.

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