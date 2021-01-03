استهلت أسواق الأسهم العربية تعاملات، اليوم الأحد، أولى جلسات العام 2021، على تباين، وسط عطلات رأس السنة في بورصتي الكويت والبحرين، وبينما خيم الأداء الإيجابي على أسواق الإمارات، تراجع سوق الأسهم السعودية والبورصة المصرية، في التعاملات المبكرة.

وفي الإمارات ارتفع سوق أبوظبي 0.74% عند مستوى 5082.5 نقطة، وتصدر سهم الدار العقارية الأكثر تداولاً في قيمة التداول بنحو 81.3 مليون درهم بعد ارتفاعه بنسبة 0.63%، وصعد سوق دبي 0.81% تعادل 20.23 نقطة ليصل لمستوى 2512.2 نقطة، وتصدر ارتفاعات الأسهم سهم داماك بنسبة 3.8%، في تلك الأثناء.

وارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنسبة هامشية بلغت 0.01% ليصل لمستوى 1657.3 نقطة، بقيمة تداول بلغت 5.6 مليون دينار.

وانخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.82% تعادل 70.96 نقطة ليهبط لمستوى 8618.57 نقطة، وارتفعت السيولة بالسوق إلى نحو 3.9 مليار ريال عبر التداول على نحو 134 مليون سهم.

وتصدر سهم مجموعة الحكير الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بنسبة 7.27%، بينما احتل سهم ثوب الأصيل الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.36%.

وتراجع مؤشر بورصة مصر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل لمستوى 10813.98 نقطة، بعد تراجع أسعار 38 سهماً، واستقرار أسعار 57 سهماً دون تغيير، بينما ارتفع 57 سهما.

وكانت بورصتا الكويت والبحرين قد أعلنتا عن تعطيل أعمالهما، اليوم الأحد، بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، على أن يستأنف العمل غدا الاثنين.