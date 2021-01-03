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المجلس الرئاسي في طرابلس: تعليق فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي

مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي
اقتصاد ليبيا

المجلس الرئاسي في طرابلس: تعليق فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي

حال تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بشأن ضوابط تسعير الخدمات المصرفية

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العربية.نت

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قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية وقف العمل مؤقتا بقرار رقم 1300 لسنة 2018 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد.

وذلك حال تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020 بشأن ضوابط تسعير الخدمات المصرفية، وفق ما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق.

وكان مصرف ليبيا المركزي، قد ذكر أن مؤسسة النفط تحجب إيرادات نفطية متراكمة منذ سنوات.

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وأضاف، في تصريحات سابقة، أن خسائر بـ 11 مليار دولار تكبدتها البلاد نتيجة إيقاف إنتاج النفط منذ بداية العام.

إلى ذلك، قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي إن مجلس إدارة المصرف اتفق على سعر صرف موحد جديد في أنحاء البلاد عند 4.48 دينار للدولار الأميركي.

ووفق أحدث الإحصاءات النفطية، ارتفع إنتاج الدول العربية الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بنحو 658 ألف برميل يومياً في نوفمبر 2020، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 19.5 مليون برميل يومياً، مقارنة بنحو 18.84 مليون برميل يومياً في أكتوبر 2020.

واستحوذت ليبيا على نحو 99.5% من زيادة إنتاج الدول العربية أعضاء أوبك من النفط خلال نوفمبر الماضي، بينما بلغت نسبتها 92.6% من إجمالي زيادة إنتاج دول أوبك، البالغ نحو 707 آلاف برميل، ليصل إجمالي إنتاج أوبك إلى 25.109 مليون برميل في نوفمبر 2020.

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