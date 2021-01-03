مشتريات الأجانب في الأسهم السعودية 4.25 مليار دولار خلال ديسمبر
بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 2.43 تريليون دولار في ديسمبر
أظهرت بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تسجيل المستثمرين الأجانب إجمالي عمليات شراء بقيمة 15.95 مليار ريال (4.25 مليار دولار) في شهر ديسمبر 2020، تمثل ما نسبته 6.30% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع المستثمرين الأجانب نحو 16.52 مليار ريال (4.4 مليار دولار) تمثل ما نسبته 6.52% من إجمالي عمليات البيع.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات نحو 564.46 مليون ريال (150.5 مليون دولار) في ديسمبر الماضي.
وشكلت نسبة قيمة ملكية المستثمر الأجنبي 2.29% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بسوق الأسهم السعودية الرئيسي كما في 31 ديسمبر 2020، بارتفاع نسبته 0.01% مقارنة بالشهر الماضي.
وبلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 9.1 تريليون ريال (2.43 تريليون دولار) بنهاية ديسمبر 2020، بانخفاض نسبته 2.15 % مقارنة بالشهر الماضي.
المستثمرون السعوديون
وخلال ديسمبر 2020، بلغ مجموع قيم عمليات شراء المستثمر السعودي نحو 235.54 مليار ريال تمثل ما نسبته 92.97% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 235.30 مليار ريال تمثل ما نسبته 92.88% من إجمالي عمليات البيع.
وسجل المستثمرون السعوديون صافي مشتريات نحو 237.7 مليون ريال، خلال ديسمبر 2020.
وشكلت نسبة قيمة ملكية المستثمر السعودي 97.21% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 ديسمبر 2020، بانخفاض نسبته 0.02% مقارنة بالشهر الماضي.
المستثمرون الخليجيون
وسجل المستثمرون الخليجيون صافي شراء 326.76 مليون ريال خلال ديسمبر 2020، بعد تسجيل إجمالي قيم عمليات شراء نحو 1.85 مليار ريال تمثل ما نسبته 0.73% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.53 مليار ريال تمثل ما نسبته 0.60% من إجمالي عمليات البيع.
وبالنسبة لقيمة ملكية المستثمر الخليجي فقد شكّلت ما نسبته 0.50% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 ديسمبر 2020، بارتفاع نسبته 0.01% مقارنة بالشهر الماضي.
وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر ديسمبر 2020 بلغت 253.35 مليار ريال، بانخفاض نسبته 2.05% مقارنة بالشهر الماضي.