أظهرت بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تسجيل المستثمرين الأجانب إجمالي عمليات شراء بقيمة 15.95 مليار ريال (4.25 مليار دولار) في شهر ديسمبر 2020، تمثل ما نسبته 6.30% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع المستثمرين الأجانب نحو 16.52 مليار ريال (4.4 مليار دولار) تمثل ما نسبته 6.52% من إجمالي عمليات البيع.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات نحو 564.46 مليون ريال (150.5 مليون دولار) في ديسمبر الماضي.

وشكلت نسبة قيمة ملكية المستثمر الأجنبي 2.29% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بسوق الأسهم السعودية الرئيسي كما في 31 ديسمبر 2020، بارتفاع نسبته 0.01% مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 9.1 تريليون ريال (2.43 تريليون دولار) بنهاية ديسمبر 2020، بانخفاض نسبته 2.15 % مقارنة بالشهر الماضي.

المستثمرون السعوديون

وخلال ديسمبر 2020، بلغ مجموع قيم عمليات شراء المستثمر السعودي نحو 235.54 مليار ريال تمثل ما نسبته 92.97% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 235.30 مليار ريال تمثل ما نسبته 92.88% من إجمالي عمليات البيع.

وسجل المستثمرون السعوديون صافي مشتريات نحو 237.7 مليون ريال، خلال ديسمبر 2020.

وشكلت نسبة قيمة ملكية المستثمر السعودي 97.21% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 ديسمبر 2020، بانخفاض نسبته 0.02% مقارنة بالشهر الماضي.

المستثمرون الخليجيون

وسجل المستثمرون الخليجيون صافي شراء 326.76 مليون ريال خلال ديسمبر 2020، بعد تسجيل إجمالي قيم عمليات شراء نحو 1.85 مليار ريال تمثل ما نسبته 0.73% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.53 مليار ريال تمثل ما نسبته 0.60% من إجمالي عمليات البيع.

وبالنسبة لقيمة ملكية المستثمر الخليجي فقد شكّلت ما نسبته 0.50% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 ديسمبر 2020، بارتفاع نسبته 0.01% مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر ديسمبر 2020 بلغت 253.35 مليار ريال، بانخفاض نسبته 2.05% مقارنة بالشهر الماضي.