صعدت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج اليوم الاثنين بفضل ارتفاع أسعار النفط وتفوقت بورصة دبي على سائر الأسواق مع تلقيها دفعة من أسهم الشركات العقارية والبنوك.

ولامس النفط أعلى مستوياته في عدة أشهر اليوم وسط توقعات بأن أوبك ومنتجين حلفاء سيبقون على الإنتاج عند المستويات الحالية في فبراير شباط وآمال بأن تكبح لقاحات تفشي الفيروس.

وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ اليوم الاثنين إن معظم دول المجموعة ترغب في تأجيل زيادة مزمعة في إنتاج النفط اعتبارا من فبراير شباط بسبب ضعف الطلب على الوقود وسط إجراءات جديدة للعزل العام في أنحاء العالم.

ولقيت المعنويات دعما من بيانات عالمية مشجعة للقطاع الصناعي. وأظهرت مسوح اليوم نمو القطاع الصناعي في أوروبا في نهاية 2020. ونمت أنشطة المصانع في آسيا بفضل طلب من الصين وأغلق مؤشر دبي مرتفعا 2.9% مسجلا أكبر مكاسب ليوم واحد منذ السابع من يونيو حزيران.

وكان سهم إعمار العقارية القيادي أكبر الرابحين وصعد 5%. وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 4.3%. وزاد سهم بنك دبي الإسلامي 1.8% بينما ربح سهم داماك العقارية 3.8%.

وفي أبوظبي، كسب المؤشر 0.7% مدعوما بصعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1% وسهم مجموعة اتصالات 0.7%.

وأغلقت بورصتا دبي وأبوظبي على صعود لليوم الثاني على التوالي. وارتفع مؤشر البورصة السعودية القياسي 0.6%.

وكسب سهم مصرف الراجحي 1.1% بينما صعد سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 6.4% بعدما وافقت وزارة الطاقة على طلبها لزيادة تخصيص غاز الإيثان بحد أقصى 30 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا.

وفيما يلي أداء الأسواق العربية بنهاية تداولات الاثنين:

السعودية.. كسب المؤشر 0.6% إلى 8668 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.7% إلى 5115 نقطة.

دبي.. قفز المؤشر 2.9% إلى 2579 نقطة.

مصر.. تراجع المؤشر 0.3% مسجلا 10814 نقطة.

البحرين.. نزل المؤشر 0.4% إلى 1483 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.4% إلى ‭3695‬ نقطة.

الكويت.. انخفض المؤشر 0.3% ليبلغ 6051 نقطة.