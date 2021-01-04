  • مباشر
اللغة

أسهم أوروبا تبدأ 2021 على ارتفاع بفضل بريكست والتفاؤل باللقاحات

أسواق - أسهم - أوروبا - بورصة
أسهم أوروبا
اقتصاد أوروبا

أسهم أوروبا تبدأ 2021 على ارتفاع بفضل بريكست والتفاؤل باللقاحات

متابع الغاء المتابعة

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

صعدت الأسهم الأوروبية في أول جلسة تداول لهذا العام، إذ عزز الاتفاق التجاري التاريخي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبدء توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا بأنحاء القارة التوقعات بتعاف اقتصادي قوي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2% ليلامس المستويات المرتفعة التي بلغها في فبراير شباط 2020، مع تصدر أسهم التعدين والسفر والترفيه المكاسب.

وصعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.6% في أول يوم تداول له بعد خروج بريطانيا من فلك الاتحاد الأوروبي.

كونسورتيوم تقوده توتال يفوز بترخيص تنقيب في مصر طاقة اقتصاد مصر كونسورتيوم تقوده توتال يفوز بترخيص تنقيب في مصر

ورغم أن الاتفاق التجاري الذي جرى التوصل إليه بشق الأنفس في أواخر ديسمبر كانون الأول حدد قواعد لقطاعات مثل صيد الأسماك، والزراعة، فإنه لم يشمل القطاع المالي البريطاني الأكبر بكثير، مما يعني أن الوصول التلقائي إلى الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي انتهى في 31 ديسمبر كانون الأول.

جرى تداول أسهم بنوك بريطانية مثل لويدز وباركليز ونات ويست على انخفاض طفيف. وجنى المؤشر داكس الألماني 1.1% ليكون خلال التداولات دون أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما ارتفع المؤشر كاك الفرنسي 1.3%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مشهد مشهد "مرضى العناية" هز مصر.. صاحبة الصورة تروي ما حدث
نوبة ضحك قتلته.. تفاصيل مثيرة عن أعظم رسامي اليونان نوبة ضحك قتلته.. تفاصيل مثيرة عن أعظم رسامي اليونان

الأكثر قراءة

"كل اللي في العناية مات".. مشهد مؤلم لضحايا كورونا بمصر
هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية
ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء القاهرة ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء القاهرة
فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني
فريق بايدن يرد على تحرك الشيوخ.. فريق بايدن يرد على تحرك الشيوخ.. "سندخل البيت الأبيض"
فيديو لمصري قتل زوجته بالشارع.. وجلس يدخن بجوار الجثة فيديو لمصري قتل زوجته بالشارع.. وجلس يدخن بجوار الجثة

قبل أن تذهب

ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟
ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟

اكتشف المزيد