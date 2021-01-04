تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو في أول يوم للتداول في بريطانيا بعد خروجها نهائيا من الاتحاد الأوروبي بفعل تحذيرات من تشديد إجراءات العزل العام في المملكة المتحدة غطت على أجواء تفاؤل أثارها توقيع اتفاق للتجارة في اللحظات الأخيرة بين الجانبين.

وكان الإسترليني صعد أمام العملة الأميركية في التعاملات المبكرة في سوق لندن متجاوزا مستوى 1.37 دولار للمرة الأولى منذ 2018، لكن هذا الصعود كان الدافع إليه ضعف الدولار وليس قوة ذاتية للإسترليني.

ويشير محللون إلى كوفيد-19 والضبابية التي تحيط بمستقبل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي كعوامل تضغط على الاسترليني.

وفي الساعة 1700 بتوقيت غرينتش، كان الاسترليني منخفضا 0.9% مقابل العملة الخضراء عند 1.3548 دولار. وأمام العملة الأوروبية هبط الاسترليني 1.2% إلى 90.45 بنس لليورو.