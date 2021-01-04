  • مباشر
اللغة

الإسترليني يهبط مع إجراءات جديدة للعزل العام في بريطانيا

الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني
اقتصاد بريطانيا

الإسترليني يهبط مع إجراءات جديدة للعزل العام في بريطانيا

متابع الغاء المتابعة

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو في أول يوم للتداول في بريطانيا بعد خروجها نهائيا من الاتحاد الأوروبي بفعل تحذيرات من تشديد إجراءات العزل العام في المملكة المتحدة غطت على أجواء تفاؤل أثارها توقيع اتفاق للتجارة في اللحظات الأخيرة بين الجانبين.

وكان الإسترليني صعد أمام العملة الأميركية في التعاملات المبكرة في سوق لندن متجاوزا مستوى 1.37 دولار للمرة الأولى منذ 2018، لكن هذا الصعود كان الدافع إليه ضعف الدولار وليس قوة ذاتية للإسترليني.

ويشير محللون إلى كوفيد-19 والضبابية التي تحيط بمستقبل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي كعوامل تضغط على الاسترليني.

وفي الساعة 1700 بتوقيت غرينتش، كان الاسترليني منخفضا 0.9% مقابل العملة الخضراء عند 1.3548 دولار. وأمام العملة الأوروبية هبط الاسترليني 1.2% إلى 90.45 بنس لليورو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مشهد مشهد "مرضى العناية" هز مصر.. صاحبة الصورة تروي ما حدث
نوبة ضحك قتلته.. تفاصيل مثيرة عن أعظم رسامي اليونان نوبة ضحك قتلته.. تفاصيل مثيرة عن أعظم رسامي اليونان

الأكثر قراءة

"كل اللي في العناية مات".. مشهد مؤلم لضحايا كورونا بمصر
هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية
مشهد مشهد "مرضى العناية" هز مصر.. صاحبة الصورة تروي ما حدث
ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء القاهرة ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء القاهرة
فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني
بلسان حسن نصر الله.. إيران تطعن الأسد مجدداً بلسان حسن نصر الله.. إيران تطعن الأسد مجدداً

قبل أن تذهب

ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟
ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟

اكتشف المزيد