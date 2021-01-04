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عودة للملاذ الآمن.. الذهب عند ذورة 8 أسابيع

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الذهب
سعر الذهب

عودة للملاذ الآمن.. الذهب عند ذورة 8 أسابيع

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رويترز

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بدأت أسعار الذهب العام الجديد عند مستوى مرتفع وصعدت لذروة ثمانية أسابيع اليوم الاثنين، إذ تعززت جاذبية الذهب كملاذ آمن جراء تزايد الإصابات بكوفيد-19 واحتمال فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء الجائحة.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 1.1% إلى 1919.11 دولار للأونصة في التعاملات الصباحية. وفي وقت سابق سجل أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني عند 1925.05 دولار.

وارتفع الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 1.6% إلى 1925 دولارا. وثارت الشكوك حيال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا بعد أن أظهر مسح لقطاع الأعمال أن وتيرة النمو في القطاع الصناعي في الصين تباطأت في ديسمبر .

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وتصدر البيانات الخاصة بالولايات المتحدة وأوروبا في وقت لاحق اليوم. وقال دومينيك شنايدر رئيس السلع الأولية وعملات آسيا والمحيط الهادي في يو.بي.إس لإدارة الثروات في هونغ كونغ إن احتمال صدور بيانات أضعف مع اجتياح كوفيد-19 الولايات المتحدة وأوروبا يدعم الذهب.

وتراجع الدولار الأميركي ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 2.2% إلى 26.93 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 1.4% إلى 1083.42 دولار وصعد البلاديوم 0.1% إلى 2451.78 دولار.

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