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هيئة السوق السعودية توافق على زيادة أصول "الخبير ريت"

الخبير ريت
الخبير ريت
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية توافق على زيادة أصول "الخبير ريت"

للاستحواذ على عقارات لوجستية وتعليمية وصناعية في الرياض وجدة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، عن موافقتها على الطلب الذي تقدمت به شركة الخبير المالية لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق الخبير ريت" الذي تديره عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

وقالت الهيئة إن مدير الصندوق استوفى المتطلبات النظامية للإفصاح طبقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وأعلنت الخبير المالية العام الماضي، عن اعتماد مجلس إدارة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق والتي ينوي مدير الصندوق التقدم بها لهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية "تداول"، بشأن طلب الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق، وذلك للاستحواذ على أصول عقارية جديدة مستهدفة من قبل مدير الصندوق.

وتشمل الاستحواذات المستهدفة عقارات لوجستية وتعليمية وصناعية تقع في كل من مدينتي الرياض وجدة.

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