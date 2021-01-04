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الأسهم الأميركية تبدأ 2021 عند مستويات قياسية مرتفعة

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الأسهم الأميركية تبدأ 2021 عند مستويات قياسية مرتفعة

المكاسب تتحقق بدعم من آمال في تعافي الاقتصاد العالمي بفضل اللقاحات

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دبي - العربية.نت

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استهل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز عام 2021 بتسجيل مستويات قياسية مرتفعة اليوم الاثنين، ليواصلا المكاسب التي تتحقق بدعم من آمال في تعافي الاقتصاد العالمي بفضل اللقاحات.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 21 نقطة، بما يعادل 0.07 %، إلى 30627.47 نقطةـ في حين فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 8.5 نقطة، أو 0.23 %، إلى 3764.61 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 70.2 نقطة، أو 0.54 %، إلى 12958.522 نقطة.

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