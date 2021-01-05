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مؤشرات الأسهم الخليجية باللون الأخضر مع القمة الـ41

بورصة الكويت مناسبة أسواق الخليج
استقر مؤشر الكويت الأول دون تغيير
أسواق الخليج

مؤشرات الأسهم الخليجية باللون الأخضر مع القمة الـ41

تصدر مؤشر بورصة قطر الارتفاعات بنسبة 1.35%

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دبي - العربية.نت

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اكتست مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية باللون الأخضر في تعاملات، اليوم الثلاثاء، بالتوازي مع انطلاق أعمال القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتصدر مؤشر بورصة قطر الارتفاعات بنسبة 1.35% بعد أن عزز مكاسبه بنحو 141.27 نقطة ليصل لمستوى 10618.39 نقطة، في تلك الأثناء.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل اليوم الثلاثاء، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في مطار العلا بالسعودية.

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وارتفعت مؤشرات الأسواق الإماراتية بختام التعاملات، وحل مؤشر سوق دبي في المرتبة الثانية كأعلى الارتفاعات بين مؤشرات أسواق الخليج، بنسبة 1.16% تعادل 29.9 نقطة ليصل لمستوى 2608.9 نقطة، في تلك الأثناء وسط تداولات مكثفة على بعض الأسهم بصدارة إعمار بقيمة تداول نحو 121.18 مليون درهم فيما صعد سهمها بنسبة 2.9%.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.55% بعد مكاسب نحو 28.05 نقطة ليصل لمستوى 5143.52 نقطة، بقيمة تداول نحو 468.7 مليون درهم.

وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 0.04% تعادل 3.6 نقطة ليصل إلى مستوى 8671.26 نقطة، في التعاملات المتأخرة من الجلسة.

وفيما صعد مؤشر بورصة مسقط هامشياً إلى مستوى 3679.34 نقطة، استقر مؤشر الكويت الأول ومؤشر بورصة البحرين العام دون تغيير في تلك الأثناء.

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