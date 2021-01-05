تراجعت الأسهم اليابانية، اليوم الثلاثاء، إذ يبدو أن الحكومة تتأهب لإعلان حالة الطوارئ للتعامل مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، بينما تأثر إقبال المستثمرين على المخاطرة سلبا أيضا بفعل ضبابية حيال انتخابات إعادة لمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا الأميركية.

وهبط المؤشر نيكاي القياسي 0.37% إلى 27158.63 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.19% إلى 1791.22 نقطة، ليسجل المؤشران خسائر للجلسة الثالثة على التوالي.

وستحدد الانتخابات في جورجيا المتحكم في مجلس الشيوخ، وبالتالي القدر الذي سيدفع به الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عبر جدول الأعمال الخاص بالحزب الديمقراطي، لا سيما إعادة تنظيم الضرائب، وتعزيز التحفيز والإنفاق على البنية التحتية.

وكانت أسهم شركات الطيران وتشغيل السكك الحديدية بين الأسوأ أداء ضمن 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو، وانخفض القطاعان 1.2% و1.5% على الترتيب، بفعل احتمالات فرض قيود جديدة لاحتواء الأزمة الصحية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أبلغ اجتماعا للحزب الحاكم أن قرار إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمنطقة المحيطة بها سيُتخذ يوم الخميس.

ونزل سهم أورينتال لاند المشغلة لمتنزه ديزني في طوكيو 2%.

وتراجعت أسهم شركات السيارات 1.2%، إذ قد تقلص مكاسب الين مقابل الدولار الأميركي أرباحها من التصدير.

وارتفع الين إلى 102.715 للدولار اليوم وهو أعلى مستوياته في نحو 10 أشهر.

على الجانب الآخر، حافظت العديد من شركات التكنولوجيا على مكاسبها إذ تتفاقم جائحة فيروس كورونا في الكثير من الدول.

وارتفع سهم سوني 1.3% ليبلغ أعلى مستوى في 20 عاما بينما صعد سهم طوكيو إلكترون 2.6% ليبلغ مستوى قياسيا. وربح سهم شركة الإنترنت زد هولدينغز 3.5%.