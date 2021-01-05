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الصفقات المنفذة بالسوق السعودية تقفز 170% بـ2020

A trader uses his mobile as he monitors screens displaying stock information at the Saudi Stock Exchange (Tadawul) in Riyadh June 15, 2015. (Reuters)
السوق المالية السعودية "تداول"
سوق السعودية

الصفقات المنفذة بالسوق السعودية تقفز 170% بـ2020

بقيادة شركة أرامكو

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دبي - العربية.نت

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قفز عدد الصفقات المنفذة في سوق الأسهم السعودية الرئيسي بنسبة 170.06% خلال العام 2020 إلى 76.69 مليون صفقة، مقابل 28.4 مليون صفقة منفذة خلال العام 2019.

وبحسب بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، فإن قطاع المواد الأساسية كان أنشط القطاعات في عدد الصفقات خلال العام 2020، بنحو 16.07 مليون صفقة، تمثل 20.96% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال العام، وحل قطاع التأمين ثانياً بنحو 9.31 مليون صفقة بنسبة 12.14%، وجاء قطاع إنتاج الأغذية في المرتبة الثالثة بنحو 6.4 مليون صفقة بنسبة 8.36% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2020.

وتصدرت شركة أرامكو السعودية عدد الصفقات المنفذة خلال العام بنحو 2.05 مليون صفقة، تلتها شركة دار الأركان بنحو 1.77 مليون صفقة، وجاء في المرتبة الثالثة مصرف الإنماء بنحو 1.7 مليون صفقة.

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وبلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة خلال عام 2020 نحو 305.52 ألف صفقة مقابل 113.58 ألف متوسط يومي خلال العام 2019، بارتفاع 169%.

القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2020 نحو 2.088 تريليون ريال (556.75 مليار دولار) مقابل 880.14 مليار ريال (234.7 مليار دولار) للعام السابق بارتفاع 137.2%.

وارتفع عدد الأسهم المتداولة 134.29% خلال عام 2020 لتصل إلى 79.32 مليار سهم مقارنة بنحو 33.85 مليار سهم في 2019.

وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 8.318 مليار ريال في العام 2020، مقابل 3.521 مليار ريال متوسط يومي للعام 2019، بنسبة 136.27%.

وتصدرت شركة سابك قيمة الأسهم المتداولة خلال العام 2020 بنحو 300.3 مليار ريال، تلاها مصرف الراجحي بنحو 83.51 مليار ريال، وفي المرتبة الثالثة حلت شركة أرامكو السعودية بنحو 66.39 مليار ريال.

وجاءت شركة دار الأركان في المرتبة الأولى بعدد الأسهم المتداولة خلال عام 2020 بنحو 6.45 مليار سهم، ومصرف الإنماء في المرتبة الثانية بنحو 4.06 مليار سهم، وبالمرتبة الثالثة جاءت شركة سابك بنحو 2.58 مليار سهم.

أداء المؤشر

وكان المؤشر العام للسوق المالية السعودية "تداول"، قد ارتفع بنسبة 3.58% تعادل 300.3 نقطة بنهاية 2020، ليصل لمستوى 8689.53 نقطة، مقارنة بمستوى 8389.23 نقطة بنهاية 2019.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية 2020، بنسبة 0.85% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 9.102 تريليون ريال (2.427 تريليون دولار).

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