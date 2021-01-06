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الدولار يهوي بعد مكاسب الديمقراطيين في جورجيا

الدولار
الدولار
اقتصاد أميركا

الدولار يهوي بعد مكاسب الديمقراطيين في جورجيا

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سنغافورة/هونغ كونغ  - رويترز

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تراجع الدولار اليوم الأربعاء مع تقدم الديمقراطيين في انتخابات الإعادة التي ستحدد من سيسيطر على مجلس الشيوخ الأميركي وقد تمهد السبيل لإنفاق سخي في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وتخطي اليورو مستوى مقاومة رئيسي ليبلغ ذروة 32 شهرا بينما بلغ الدولار الأميركي أقل مستوى في عدة سنوات أمام الفرنك السويسري والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي. ومقابل سلة من العملات، بلغت العملة الأميركية أدنى مستوى منذ أبريل نيسان.

ويعتقد المحللون بوجه عام أن سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ ستكون إيجابية للنمو الاقتصادي عالميا وبالتالي للأصول عالية المخاطر ولكنه سلبي للسندات والدولار إذ يتسع عجز الميزانية والعجز التجاري أكثر.

وارتفع اليورو 0.3% إلى 1.2335 دولار في التعاملات المسائية في آسيا مع وضوح أكبر لنتيجة الانتخابات مجلس الشيوخ الأميركي ليتجاوز مستوى مقاومة عند 1.2310 دولار. وزاد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي 0.5% لكل منهما وسجل الأول 0.7798 دولار أميركي والثاني 0.7289 دولار.

ونزل الدولار أمس عن مستوى دعم رئيسي مقابل الين وواصل التراجع لأقل مستوى في عشرة أشهر عند 102.60 في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم. كما سجل أقل مستوى في ستة أعوام عند 0.8767 فرنك سويسري.

ومقابل سلة من العملات، هبط الدولار 0.3% إلى 89.272. وزاد الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3653 دولار.

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