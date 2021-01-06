  • مباشر
اللغة

إدانة مخالف لنظام السوق السعودية وتغريمه 100 ألف ريال لهذا السبب

هيئة السوق المالية- موقع الهيئة.jpg2
خالف المدان المادة 31 من نظام السوق المالية
سوق السعودية

إدانة مخالف لنظام السوق السعودية وتغريمه 100 ألف ريال لهذا السبب

في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية، عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية، ضد عبد الباقي بن محمد بن عيسى الحضيري.

وقالت الأمانة العامة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن منطوق القرار انتهى بإدانة المذكور بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، والمتمثل في نشاط التعامل بصفة وكيل من خلال قيامه بالعمل كوكيل لشركة مسجلة خارج المملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة وهي شركة BMO-Markets وتقوم بنشاط التداول.

وأضافت الأمانة العامة أن المدان قام باستقبال أموال من مستثمرين داخل المملكة العربية السعودية ومن ثم تحويلها لحسابات بنكية أخرى داخل المملكة مسجلة باسم مؤسسة يملكها وهي مؤسسة كهرمان الشرق التجارية ومن ثم يقوم بتحويل هذه الأموال إلى حسابات بنكية في دول أجنبية هي الصين وهونغ كونغ وتركيا تعود ملكيتها لشركة BMO-Markets، وذلك مقابل حصول المدان على نسبة من تلك الأموال.

فيتش: زيادة قياسية بالدين الحكومي تؤثر على الأسواق الناشئة اقتصاد الأسواق الناشئة فيتش: زيادة قياسية بالدين الحكومي تؤثر على الأسواق الناشئة

وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال عن هذه المخالفات.

وأضافت الأمانة العامة أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (60) من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لمرضى الربو.. عليكم باتباع هذه النصيحة للوقاية من كورونا لمرضى الربو.. عليكم باتباع هذه النصيحة للوقاية من كورونا
بالصور.. تعرف على مسار العائلة المقدسة في مصر بالصور.. تعرف على مسار العائلة المقدسة في مصر

الأكثر قراءة

يأكلونها لرخص ثمنها فتقتلهم بسمّها الفتّاك في سوريا يأكلونها لرخص ثمنها فتقتلهم بسمّها الفتّاك في سوريا
بفيديو مؤثر.. هكذا نعت فيروز رفيق دربها بفيديو مؤثر.. هكذا نعت فيروز رفيق دربها
وزيرة الصحة المصرية تضرب عرض الحائط بكورونا في حفل زفاف وزيرة الصحة المصرية تضرب عرض الحائط بكورونا في حفل زفاف
أمير قطر بعد قمة العلا: كلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة أمير قطر بعد قمة العلا: كلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة
بعد تغير ملامحها.. حورية فرغلي تبكي: فقدت الثقة بنفسي كامرأة  بعد تغير ملامحها.. حورية فرغلي تبكي: فقدت الثقة بنفسي كامرأة 
إعلام أميركي: تهديد بضرب مبنى الكونغرس انتقاما لسليماني إعلام أميركي: تهديد بضرب مبنى الكونغرس انتقاما لسليماني

قبل أن تذهب

روسيا تنتقد قرار إيران حول تخصيب اليورانيوم
روسيا تنتقد قرار إيران حول تخصيب اليورانيوم

اكتشف المزيد