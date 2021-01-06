أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية، عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية، ضد عبد الباقي بن محمد بن عيسى الحضيري.

وقالت الأمانة العامة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن منطوق القرار انتهى بإدانة المذكور بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، والمتمثل في نشاط التعامل بصفة وكيل من خلال قيامه بالعمل كوكيل لشركة مسجلة خارج المملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة وهي شركة BMO-Markets وتقوم بنشاط التداول.

وأضافت الأمانة العامة أن المدان قام باستقبال أموال من مستثمرين داخل المملكة العربية السعودية ومن ثم تحويلها لحسابات بنكية أخرى داخل المملكة مسجلة باسم مؤسسة يملكها وهي مؤسسة كهرمان الشرق التجارية ومن ثم يقوم بتحويل هذه الأموال إلى حسابات بنكية في دول أجنبية هي الصين وهونغ كونغ وتركيا تعود ملكيتها لشركة BMO-Markets، وذلك مقابل حصول المدان على نسبة من تلك الأموال.

وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال عن هذه المخالفات.

وأضافت الأمانة العامة أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (60) من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة.