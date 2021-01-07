أنهت أسهم الخليج الرئيسية أول أسابيع التداول في العام الجديد على ارتفاع اليوم الخميس وسجلت مكاسب أسبوعية، إذ استفادت البورصات في المنطقة من ارتفاع أسعار النفط.

وبلغ الخام أعلى مستوياته منذ أواخر فبراير شباط بعد أن قدم انخفاض في المخزونات الأميركية مزيدا من الدعم بعد قرار أحادي سعودي بخفض الإنتاج.

وشهد الأسبوع أيضا تفاؤل المستثمرين بالانفراجة في الخلاف الدبلوماسي الذي استمر ثلاثة أعوام بين السعودية ودول خليجية أخرى من جهة وقطر من جهة أخرى، إذ اجتمع القادة العرب في قمة ركزت على إنهاء خلاف قائم منذ فترة طويلة مع الدوحة.

وأغلق المؤشر القطري على زيادة 0.9%، إذ تقدم سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر بأكثر من 2% خلال الجلسة. وأنهى سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، الأسبوع بزيادة 1.4%. وصعد المؤشر القياسي 2.3% على أساس أسبوعي.

وقال فريق الأبحاث في كيو.إن.بي للخدمات المالية في مذكرة، إن من المتوقع أن تتلقى الشركات القطرية، بما فيها البنوك، دعما من اتفاق إنهاء خلاف الدوحة مع دول الخليج.

وأغلق مؤشر الأسهم القيادية في دبي على ارتفاع 0.8%، إذ حقق المؤشر مكاسب في أربع من الجلسات الخمس هذا الأسبوع، ليسجل صعودا أسبوعيا 5.4%.

وربح سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 0.9%، في حين ارتفع سهم إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة، 1%.

كشفت إمارة دبي، أمس الأربعاء، عن حزمة تحفيزية خامسة بقيمة 315 مليون درهم (86 مليون دولار) لمواجهة التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19.

وأنهى مؤشر أبوظبي جلسة اليوم على زيادة 0.7% وبارتفاع أسبوعي 2.4%. وكان سهم بنك أبوظبي الأول الأفضل أداء على المؤشر، إذ ربح 1.8%. وباع أكبر بنوك الإمارات صكوكا بقيمة 500 مليون دولار اليوم، إذ بدأ المقترضون في منطقة الخليج اللجوء للمستثمرين في الديون فيما سيكون على الأرجح عاما آخر غير مسبوق بالنسبة للسندات في المنطقة. وتقدم سهم رأس الخيمة العقارية بما يقرب من 6%.

وارتفع مؤشر السعودية الرئيسي 0.8%، مدعوما بشكل أساسي بزيادة 1.4% لسهم رابع أكبر شركة كيماويات في العالم، الشركة السعودية للصناعات الأساسية، وتقدم سهم مصرف الراجحي 1.2%.

وفيما يلي إغلاقات الأسواق الخليجية:

السعودية.. صعد المؤشر 0.8% إلى 8737 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.7% إلى 5164 نقطة.

دبي.. ارتفع المؤشر 0.8% إلى 2626 نقطة

قطر.. ربح المؤشر 0.9% ليسجل 10678 نقطة.

البحرين.. انخفض المؤشر 0.3% إلى 1451 نقطة.

عمان.. هبط المؤشر 0.3% إلى 3699 نقطة.

الكويت.. استقر المؤشر عند 6031 نقطة.