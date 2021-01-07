توقع سيتي بنك أن تحوم الأسهم العالمية حول المستويات الحالية في 2021، مخفضا تصنيفه للأسهم الأميركية إلى "محايد"، إذ تتأثر الاقتصادات العالمية سلبا بإجراءات الإغلاق الناجمة عن الموجات الجديدة من الإصابات بكوفيد-19.

ورفع البنك تصنيفه لأسهم الأسواق الناشئة والبريطانية إلى "زيادة الوزن النسبي" في مذكرة نُشرت اليوم الخميس، وعزا ذلك إلى تقييمها المقبول وزخم الأرباح القوية.

ويتوقع أيضا أن يساعد نزول الدولار الأميركي هذه الأسواق على تحقيق أفضل أداء.

ومع تداول الأسهم العالمية عند مضاعف ربحية مستقبلي لاثني عشرا شهرا قدره 20 مرة، لا يتوقع البنك المدرج في وول ستريت المزيد من الارتفاع، إذ يتجاوز التقييم متوسط مضاعف الربحية المستقبلي في الأمد الطويل البالغ 15 مرة.

ويذكر أن أسواق الأسهم الآسيوية خلال عام 2020 ارتفعت بقوة، تاركة وراءها نظيراتها الأوروبية والأميركية في مكافحة آثار وباء كوفيد-19، حيث كانت البلدان الآسيوية أكثر نجاحاً بشكل عام في السيطرة على انتشار العدوى وتجنب عمليات الإغلاق المطولة.