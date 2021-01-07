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معهد التمويل: الأجانب ضخوا  313 مليار دولار بالأسواق الناشئة في 2020

الأسواق الناشئة
أسعار الأوراق المالية للأسواق الناشئة
الأسواق الناشئة

معهد التمويل: الأجانب ضخوا  313 مليار دولار بالأسواق الناشئة في 2020

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نيويورك - رويترز

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أفادت بيانات من معهد التمويل الدولي أن المستثمرين الأجانب ضخوا 313 مليار دولار في محافظ الأسواق الناشئة العام الماضي، بانخفاض 13 بالمئة عن إجمالي التدفقات في 2019، إذ نالت من الأسواق العالمية الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وتظهر أرقام ديسمبر كانون الأول أن الأوراق المالية للأسواق الناشئة استقطبت 45.9 مليار دولار، ذهبت 29.3 مليار دولار منها إلى الأسهم. ويشمل هذا الرقم الإجمالي 13.2 مليار دولار اتجهت إلى الأسهم الصينية وحدها.

وقال المعهد إن السندات وأدوات الدين الأخرى اجتذبت 16.6 مليار دولار من غير المقيمين في الشهر الماضي.

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ووصف معهد التمويل القراءة السنوية بأنها "رائعة على اعتبار أن صدمة كوفيد-19 تمخضت عن واحدة من أقسى وأعنف نوبات النزوح على الإطلاق".

شهد العام أكبر عمليات شهرية سجلها المعهد على الإطلاق للتدفق والنزوح في نفس الوقت، إذ شهد نوفمبر تشرين الثاني ارتفاعا بـ 75 مليار دولار للتدفقات الداخلة، في حين سجل مارس آذار نزوح ما يقرب من 90 مليار دولار.

وأعلنت وكالة فيتش أمس، ارتفاع الدين السيادي العالمي بمقدار عشرة تريليونات دولار ليصل إلى 77.8 تريليون دولار أو 94% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث عززت الحكومات الإنفاق على الصحة ودعمت اقتصاداتها التي عصفت بها تداعيات جائحة كورونا.

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