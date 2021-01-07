سجلت البورصة المصرية مكاسب أسبوعية طفيفة خلال الأسبوع الأول من العام 2021، لتواصل سلسلة المكاسب الأسبوعية التي بدأت منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي.

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10952.14 نقطة. كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2152.59 نقطة.

كما سجل مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان ارتفاعاً بلغت نسبته 0.88% مغلقًا عند مستوى 3125.17 نقطة. وأيضاً، صعد مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنحو 1.41% مغلقًا عند مستوى 13432.55 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنحو 9.3 مليار جنيه، لينهي الأسبوع الأول من العام الحالي عند مستوى 660.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم لمؤشر الرئيسي من 318.4 مليار جنيه إلى 321.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 1%. كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 211.9 مليار جنيه إلى 215.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%. وأيضاً، زاد رأس المال لأسهم المؤشر الأوسع نطاقاً من 530.3 مليار جنيه إلى 537.1 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 1.3%.

وفيما يتعلق بإجماليات التداول، فقد تراجعت القيمة الإجمالية لتداولات الأسبوع إلى نحو 9.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.744 مليار ورقة منفذة على 159 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 11.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.536 مليار ورقة منفذة على 202 ألف عملية خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة المصرية بين 2.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي بحجم تداول 618 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 56.8 ألف عملية. وبلغت قيمة التداول في مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو 2 مليار جنيه، بحجم تداول 993.3 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 72.5 ألف عملية.

فيما بلغت قيمة التداول بأسهم المؤشر الأوسع نطاقاً نحو 4.2 مليار جنيه بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 129.3 ألف عملية.