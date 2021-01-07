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بعد فوز الديمقراطيين.. الدولار يحوم فوق أدنى مستوى منذ 2018

الدولار
ارتفع الدولار اليوم الخميس، ليحوم فوق أدنى مستوياته في قرابة 3 أعوام
الدولار

بعد فوز الديمقراطيين.. الدولار يحوم فوق أدنى مستوى منذ 2018

متابع الغاء المتابعة

لندن – رويترز

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ارتفع الدولار اليوم الخميس، ليحوم فوق أدنى مستوياته في قرابة 3 أعوام، وذلك بعد فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي، مما يمهد الطريق أمام تحفيز مالي أكبر محتمل في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن.

ولم تتأثر أسواق العملات كثيرا بمشاهد الفوضى في واشنطن بعد أن اقتحم مؤيدون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب مقر الكونغرس الأميركي أمس.

وصعد مؤشر الدولار 0.2% إلى 89.567 في التعاملات المبكرة في لندن، لكنه ليس بعيدا عن أدنى مستوياته في التعاملات خلال الليل عند 89.206، وهو المستوى الذي لم يشهده منذ مارس آذار 2018.

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وهبط الدولار الأسترالي 0.3% إلى 77.792 سنت أميركي بعد أن لامس قمة 3 سنوات تقريبا عند 78.195 أمس الأربعاء.

وتراجع اليورو 0.2% إلى 1.23030 دولار بعد ارتفاعه إلى 1.2349 دولار أمس للمرة الأولى منذ أبريل نيسان 2018.

وزاد الدولار 0.3% إلى 103.385 ين بعد نزوله إلى 102.595 ين أمس للمرة الأولى منذ مارس آذار.

لكن بعد انخفاض بما يقرب من 7% في 2020 لمؤشر الدولار ونزول بما يصل إلى 0.9% في العام الجديد، قد تلتقط العملة الأميركية الأنفاس بفعل بعض الانحسار لتعاملات مكثفة.

واستقر اليوان إلى حد كبير عند 6.4596 للدولار بعد أن أشارت السلطات الصينية إلى رغبة في وتيرة أبطأ للمكاسب.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني دون تغير يذكر عند 1.3615 دولار، إذ يواصل التحويم تحت قمة ثلاثة أعوام تقريبا عند 1.3703 دولار التي لامسها يوم الاثنين.

من محيط الكونغرس (رويترز)
من محيط الكونغرس (رويترز)

وسجلت بيتكوين ذروة جديدة عند 37 ألفا و800 دولار اليوم، لتعزز قفزة بأكثر من 800% منذ منتصف مارس آذار.

وبلغت في أحدث تعاملات 37 ألفا و332 دولارا.

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