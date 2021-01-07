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الذهب يصعد.. وسندات الخزانة تكبح ارتفاعه لذروة شهرين

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الذهب يصعد.. وسندات الخزانة تكبح ارتفاعه لذروة شهرين

متابع الغاء المتابعة

رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ عزز اكتساح ديمقراطي لانتخابات إعادة في ولاية جورجيا التوقعات بتحفيز أميركي إضافي على الرغم من أن صعود عوائد سندات الخزانة كبح المعدن الأصفر عند ما يقل عن أعلى مستوى في شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة.

وتقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1925.90 دولار للأوقية (الأونصة) في التعاملات الصباحية. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 1927.10 دولار.

وانخفضت الأسعار 2.5% بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني أمس الأربعاء، إذ قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات ما يزيد عن 1% للمرة الأولى منذ مارس آذار.

وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي فيكس: "نشهد حركة تصحيحية إلى حد ما فحسب بعد أن نزل الذهب بسبب عمليات البيع الشاملة الأربعاء"، إذ تدرس الأسواق الأثر على الاقتصاد والأصول جراء المزيد من التحفيز.

وارتفعت توقعات التضخم في الولايات المتحدة ترقبا لمزيد من التحفيز بعد أن فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس الشيوخ بعد انتصار في انتخابات إعادة على مقعدين في جورجيا.

ويعتبر الكثير من المستثمرين المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة وهما ما يخشى المستثمرون أن ينتجا عن إجراءات التحفيز الأكبر.

وكبح تقدم الذهب أن ظلت عوائد السندات الأميركية فوق 1% مما ساعد الدولار على الانتعاش من أدنى مستوى في عدة سنوات. ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1% إلى 27.27 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1104.13 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 2454.50 دولار.

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