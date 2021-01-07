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رقم قياسي جديد لـ "بيتكوين".. تتجاوز 38 ألف دولار

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رقم قياسي جديد لـ "بيتكوين".. تتجاوز 38 ألف دولار

تسجل ثاني مستوى قياسي خلال يوم واحد

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دبي - العربية.نت

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سجلت عملة بيتكوين رقما قياسيا جديدا اليوم الخميس، لتصل إلى 38 ألف و133 دولارا، بعد أن سجلت خلال هذا اليوم أيضا مستوى قياسيا لم تشهده منذ ظهورها قبل 12 عاما عندما جاوزت 37 ألف دولار.

وقبل هذه القفزة الكبيرة بيوم واحد، سجلت العملة الرقمية الأكثر شهرة زيادة مهولة بنسبة 10٪ في غضون 12 ساعة فقط من يوم الأربعاء، لتتخطى 35000 دولار.

ولوحظ على مدار الأسبوع الماضي، أنه كلما زاد سعر "بيتكوين" على منصة Coinbase، تبع ذلك ارتفاعات أخرى كبيرة.

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فعندما تكون هناك علاوة على Coinbase، فهذا يعني أن المشترين على المنصة يسعون بلا هوادة لشراء "بيتكوين". ويؤدي هذا إلى زيادة طلب المشترين على العملة الرقمية في كل مكان حول العالم، مما ينتج عنه بالتالي ارتفاع السعر بسرعة كبيرة.

وعلى الرغم من أن أصحاب الثروات العالية يشترون عادة "بيتكوين" من خلال Grayscale Bitcoin Trust وبورصة CME BTC الآجلة، إلا أن تراكم "بيتكوين" الهائل في MicroStrategy على Coinbase، يظهر أنه لا يزال بإمكان المستثمرين أصحاب الثروات العالية شراء العملة الرقمية على Coinbase.

وفي مذكرة نُشرت يوم الاثنين، حدد "جي بي مورغان" هدفاً سعرياً جريئاً طويل الأجل لعملة "بيتكوين"، متوقعاً أن ترتفع العملة المشفرة إلى 146 ألف دولار في ظل تنافسها مع الذهب كمخزن للقيمة، وفقاً لما ذكرته شبكة CNBC.

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