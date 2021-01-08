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إم.إس.سي.آي وفوتسي راسل تحذفان شركات اتصالات صينية

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مؤشرات الأسواق العالمية إم.إس.سي.آي
الأسواق العالمية

إم.إس.سي.آي وفوتسي راسل تحذفان شركات اتصالات صينية

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سنغافورة - رويترز

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قالت شركتا مؤشرات الأسواق العالمية إم.إس.سي.آي وفوتسي راسل إنهما ستحذفان ثلاث شركات اتصالات صينية من مؤشراتها القياسية، استجابة لحظر استثماري أميركي مما سحق أسعار الأسعار ووسع تداعيات عقوبات أميركية.

وتضاف عمليات الحذف إلى مجموعة الشركات التي جرت بالفعل إزالتها من المؤشرات بسبب الحظر الأميركي، ومن المرجح أن تتطلب أن يقوم مستثمرون خاملون، مثل صناديق تتبع المؤشرات، ببيع أسهم تشاينا موبايل وتشاينا تليكوم وتشاينا يونيكوم هونغ كونغ.

وتضم الشركات الثلاث كلها عدداً كبيراً من المستثمرين الخاملين وانخفضت أسهمها بقوة، لتمحو قرابة عشرة مليارات دولار من قيمتها بحلول منتصف اليوم في هونغ كونغ، في أوضح بيان حتى الآن على التداعيات الاستثمارية للقواعد الأميركية.

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وفي بيانين منفصلين بتاريخ السابع من يناير، قالت إم.إس.سي.آي إنها ستحذف الشركات من مؤشراتها للصين في الثامن من يناير وقالت فوتسي راسل إنها ستزيلها من سلسلة مؤشراتها للأسهم العالمية ومؤشرات الصين (إيه) في 11 يناير.

ويأتي الحذف من المؤشرات استجابة لأمر صادر في نوفمبر من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي حظر استثمار الأميركيين في شركات صينية تعتبرها الولايات المتحدة على صلة بالجيش الصيني، اعتباراً من نوفمبر 2021.

ونددت الصين بالخطوة ووصفتها بتعسف جائر بحق شركاتها ونفت العديد من الشركات المتأثرة صلتها بالجيش.

ويأتي أحدث حذف بعد أن أكدت بورصة نيويورك أنها ستشطب شهادات الإيداع الأميركية المتداولة في الولايات المتحدة للشركات الثلاث في 11 يناير.

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