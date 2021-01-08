سجلت عملة بيتكوين رقما قياسيا جديدا، اليوم الجمعة، لتصل إلى 41 ألفاً و533 دولاراً، بعد أن سجلت يوم أمس مستوى قياسيا لم تشهده منذ ظهورها قبل 12 عاما عندما جاوزت 38 ألف دولار.

وقبل هذه القفزة الكبيرة بأيام، سجلت العملة الرقمية الأكثر شهرة زيادة مهولة بنسبة 10% في غضون 12 ساعة فقط من يوم الأربعاء، لتتخطى 35000 دولار.

ولوحظ على مدار الأسبوع الماضي، أنه كلما زاد سعر "بيتكوين" على منصة Coinbase، تبع ذلك ارتفاعات أخرى كبيرة.

فعندما تكون هناك علاوة على Coinbase، فهذا يعني أن المشترين على المنصة يسعون بلا هوادة لشراء "بيتكوين". ويؤدي هذا إلى زيادة طلب المشترين على العملة الرقمية في كل مكان حول العالم، مما ينتج عنه بالتالي ارتفاع السعر بسرعة كبيرة.

شراء سريع

وعلى الرغم من أن أصحاب الثروات العالية يشترون عادة "بيتكوين" من خلال Grayscale Bitcoin Trust وبورصة CME BTC الآجلة، إلا أن تراكم "بيتكوين" الهائل في MicroStrategy على Coinbase، يظهر أنه لا يزال بإمكان المستثمرين أصحاب الثروات العالية شراء العملة الرقمية على Coinbase.

وفي مذكرة نُشرت يوم الاثنين، حدد "جي بي مورغان" هدفاً سعرياً جريئاً طويل الأجل لعملة "بيتكوين"، متوقعاً أن ترتفع العملة المشفرة إلى 146 ألف دولار في ظل تنافسها مع الذهب كمخزن للقيمة، وفقاً لما ذكرته شبكة CNBC.

وبالنظر إلى أن سعر "بيتكوين" ارتفع بين عشية وضحاها على الرغم من الإيداع الكبير في Bithumb، فمن المحتمل أن المشترين في الولايات المتحدة تغلبوا على البائعين في آسيا.

مستويات قياسية

من ناحية أخرى، عندما يتم اختراق مستوى معين بأوامر بيع مكدسة، فقد يتسبب ذلك في تصفية سلسلة من مراكز البيع، مما يدفع سعر "بيتكوين" للأعلى.

وقد تجاوز سعر "بيتكوين"، التي تحتل المرتبة الأولى ضمن العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مستوى 20000 دولار، ومنذ ذلك الحين ركبت موجة صعود دفعت بالعملة الرقمية للقفز بأكثر من 800%.

وبلغت القيمة السوقية لـ "بيتكوين" الأربعاء 655 مليار دولار، بزيادة قدرها 68 مليار دولار في 24 ساعة فقط.

وفي مذكرة نُشرت يوم الاثنين، حدد "جي بي مورغان" هدفاً سعرياً جريئاً طويل الأجل لعملة "بيتكوين"، متوقعاً أن ترتفع العملة المشفرة إلى 146 ألف دولار في ظل تنافسها مع الذهب كمخزن للقيمة، وفقاً لما ذكرته شبكة CNBC.

وكان صعود "بيتكوين" القياسي الذي شوهد في الأسابيع الأخيرة، مدفوعاً في جزء منه أيضاً بدخول المزيد من المستثمرين الكبار إلى السوق.