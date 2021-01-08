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المستثمرون يقبلون على أسواق النقد والذهب لهذا السبب

bank of america
بنك أوف أميركا
ثروات

المستثمرون يقبلون على أسواق النقد والذهب لهذا السبب

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لندن - رويترز

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أظهرت إحصاءات تدفقات أسبوعية من بنك أوف أميركا، اليوم الجمعة، أن المستثمرين أقبلوا على أسواق النقد وصناديق الذهب في الأسبوع الفائت، إذ تبددت الحيوية تجاه الأسهم قليلاً.

وقال بنك الاستثمار الأميركي إن صناديق النقد شهدت تدفق 29.1 مليار دولار وإن الذهب جذب 1.5 مليار دولار، ما يمثل أكبر دخول للتدفقات منذ أغسطس آب في أسبوع ينتهي يوم الأربعاء.

وقال بنك أوف أميركا إن "اتجاهات تدفق المكاسب" في 2020 تسربت إلى 2021 وأوصى ببيع الأسهم على خلفية أسعار بدأت تزيد فوق القيمة الحقيقة ومراكز تتسم "بالجشع".

وسجلت صناديق الأسهم العالمية دخول تدفقات بقيمة 11.2 مليار دولار مدفوعة في الأساس بسحب المستثمرين الأميركيين 1.6 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة، وهو أول نزوح للتدفقات في 16 أسبوعا.

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