سهم "تويتر" يهبط بعد إيقافه حساب ترمب

هوى سهم شركة "تويتر" في البورصة الأميركية خلال تداولات الساعات الأخيرة من يوم الجمعة، متأثراً بقرار الشركة إغلاق واحد من أبرز الحسابات على الشبكة، وهو حساب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتراجعت أسهم "تويتر" بأكثر من 2% مساء الجمعة بحسب ما رصدت "العربية.نت"، مسجلة خسائر مباشرة فور إعلان الشركة إنها علقت حساب ترمب بشكل دائم بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف.

وتم تداول أسهم "تويتر" عند مستوى 50.20 دولاراً أميركياً، بانخفاض 2.4% عن سعر الإغلاق السابق.

ويوم الأربعاء الماضي حجب موقع "تويتر" مؤقتاً حساب ترمب، الذي كان لديه أكثر من 88 مليون متابع، بعد حصار المتظاهرين الموالين لترامب لمبنى "الكابيتول هيل" في العاصمة واشنطن.

وحذرت الشركة من أن الانتهاكات الإضافية من قبل حسابات الرئيس ستؤدي إلى تعليق دائم وهو ما حدث بالفعل يوم الجمعة.