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وول ستريت متفائلة بحزمة تحفيز تريليونية في عهد بايدن

بورصة نيويورك
بورصة نيويورك
وول ستريت

وول ستريت متفائلة بحزمة تحفيز تريليونية في عهد بايدن

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رويترز

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بلغت وول ستريت مرتفعات جديدة، الجمعة، إذ اهتزت الآمال في مزيد من التحفيز من واشنطن بعض الشيء بفعل بتصريحات لأحد أعضاء مجلس الشيوخ.

لكن الأسهم في بورصة نيويورك تدعمت بعد ذلك في أعقاب قول الرئيس المنتخب جو بايدن إن حزمته الاقتصادية ستكون بتريليونات الدولارات.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 56.84 نقطة، بما يعادل 0.18% إلى 31097.97 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 20.89 نقطة، أو 0.55% إلى 3824.68 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 134.5 نقطة، أو 1.03% إلى 13201.98 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، ربح ستاندرد آند بورز 1.83% وارتفع داو 1.61% وتقدم ناسداك 2.43%.

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