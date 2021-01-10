أغلقت أسهم الشرق الأوسط على صعود، اليوم الأحد، عقب ارتفاع الأسهم العالمية وقفزة لأسعار النفط يوم الجمعة، في حين تفوقت أسهم القاهرة بعد توقع صندوق النقد الدولي نموا اقتصاديا أفضل لمصر.

وتدعمت المعنويات بعد أن فتحت الإمارات نقاط العبور البرية والبحرية والجوية مع قطر يوم السبت، في حين أعلنت الخطوط الجوية القطرية والسعودية استئناف الرحلات بين الدوحة والرياض في إطار تقارب سياسي أنهى خلافا استمر 3 سنوات.

وكانت أسواق الأسهم العالمية صعدت، يوم الجمعة، مع تطلع المستثمرين إلى المستقبل وتغاضيهم عن الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة ليركزوا على برامج تحفيز أكبر لعلاج الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا بينما، ارتفع خام برنت 3% إلى 55.99 دولار للبرميل، بحسب ما ورد في "رويترز".

وارتفع المؤشر القيادي للبورصة المصرية 2.4%، وأغلقت معظم أسهمه على صعود. في حين قاد المكاسب البنك التجاري الدولي مرتفعا 3.9% وهو أكبر مكسب يومي له منذ يونيو حزيران من العام الماضي.

ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8% من 2% في تقديرات يونيو حزيران للسنة المالية 2020-2021، التي تبدأ في يوليو تموز وتنتهي في يونيو حزيران.

وأغلق مؤشر دبي مرتفعا 1.9%، إذ زاد سهم بنك دبي الإسلامي 3% وصعد سهم إعمار العقارية 3.1%.

وصعد سهم شعاع كابيتال 3.1% بعدما أعلنت الشركة أن مجموعة شركات تقودها اشترت ما قيمته 1.13 مليار درهم (308 ملايين دولار) من ديون ستانفورد مارين التي مقرها دبي.

وارتفع المؤشر السعودي 0.9%، حيث زاد سهم مصرف الراجحي 0.7% وسهم د. سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.6%.

وأغلق سهم المتحدة للإلكترونيات مرتفعا 5.6% بعدما قفز 9.2ل% خلال اليوم. وأعلنت شركة التجزئة أن أرباحها الفصلية قفزت 41.2% إلى 101.8 مليون ريال (27.14 مليون دولار).

وتقدم المؤشر القطري 0.4% عند الإغلاق، وزاد سهم شركة ملاحة القطرية 5.4% إلى 7.652 ريال، أعلى مستوى إقفال له منذ مارس آذار 2017. وزاد سهم قطر لنقل الغاز 2.2%.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.2% مع صعود سهم اتصالات 0.4% والدار العقارية 0.6%.