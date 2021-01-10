من المقرر أن تبدأ اليوم الأحد، شركة "إن آي كابيتال"، التابعة لبنك الاستثمار القومي وهو بنك حكومي يتبع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، طرح صندوق استثمار نقدي للأفراد والشركات.

وفي بيان، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، الدكتورة هالة السعيد، إن الصندوق يطرح تحت اسم "سيولة" وهو صندوق بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي بحجم إصدار مستهدف بين 50 إلى 100 مليون جنيه.

وفق البيان، فإنه سيتم فتح باب الاكتتاب للأفراد والمؤسسات ابتداءً من اليوم الأحد، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب 1000 جنيه. ويحقق الصندوق عائدا يوميا تراكميا، وقد أشارت الشركات التي تم اسناد الاكتتاب لها إلى أن عائده سيكون أعلى من الودائع البنكية.

ويحافظ الصندوق على درجة سيولة عالية تتيح للمستثمرين الشراء والاسترداد اليومي. ووفق "السعيد"، فإن الصندوق سوف يستثمر أمواله في أدوات مالية السائلة وقصيرة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل والشهادات.