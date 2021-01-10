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مؤشر سوق السعودية يخترق 8800 نقطة كأعلى مستوى في 6 أشهر

سوق الأسهم السعودية مناسبة
سوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

مؤشر سوق السعودية يخترق 8800 نقطة كأعلى مستوى في 6 أشهر

بعد مكاسب تتجاوز 76 نقطة

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دبي - العربية.نت

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تجاوز المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" مستوى 8800 نقطة في التعاملات الصباحية في جلسة اليوم الأحد، ليسجل أعلى مستوى في نحو 6 أشهر منذ يوليو الماضي.

وارتفع المؤشر العام لمستوى بنسبة 0.87% تعادل 76.35 نقطة ليصل إلى مستوى 8813.55 نقطة.

وجرى التداول على نحو 70 مليون سهم، بقيمة تداول نحو 2.18 مليار ريال.

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وارتفع 186 سهما في تلك الأثناء، بينما تراجعت 7 أسهم من بين 203 شركات مدرجة.

وكان المؤشر العام قد سجل مستوى 8859.3 نقطة في جلسة 28 يوليو الماضي، بعد أن تجاوز مستوى 9 آلاف نقطة في الشهر ذاته.

ويذكر أن "تاسي" ارتفع بنسبة 0.55% الأسبوع الماضي، بعد مكاسب نحو 47.67 نقطة، ليصل لمستوى 8737.2 نقطة، وبلغت قيمة التداولات نحو 37.95 مليار ريال، عبر التداول على نحو 1.18 مليار سهم خلال الأسبوع.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال الأسبوع الماضي عند 8737.2 نقطة، بينما كان أدنى مستوى عند 8600.56 نقطة.

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