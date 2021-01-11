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أسهم أوروبا تتراجع عن ذروة الـ10 أشهر.. وأسهم الطاقة الأكثر تأثراً

الأسهم الأوروبية
نزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1%
اقتصاد أوروبا

أسهم أوروبا تتراجع عن ذروة الـ10 أشهر.. وأسهم الطاقة الأكثر تأثراً

مع جني مستثمرين الأرباح بعد أسبوع قوي، بينما دفعت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة والبر الرئيسي للصين أسهم الطاقة والتعدين للهبوط

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العربية.نت

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تراجعت الأسهم الأوروبية عن ذروة ما يزيد عن 10 أشهر، اليوم الاثنين، مع جني مستثمرين الأرباح بعد أسبوع قوي، بينما دفعت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة والبر الرئيسي للصين أسهم الطاقة والتعدين للهبوط.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1% بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش. وفقد المؤشر الألماني 0.4% وكاك 40 الفرنسي 0.2%.

وقالت يورونكست المشغلة للبورصات، إنها أصلحت مشكلة فنية أثرت على التداول في العقود الآجلة الخاصة بالمؤشر كاك 40، بحسب ما ورد في "رويترز".

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وأعلنت ألمانيا عن تزايد الإصابات، في حين تخضع أوروبا لأشد القيود صرامة، بينما شهدت الصين أكبر زيادة يومية فيما يزيد عن 5 أشهر.

وانخفضت أسهم بي.بي ورويال داتش شل وتوتال مع هبوط أسعار النفط جراء تجدد المخاوف حيال الطلب على الوقود عالميا في ظل تزايد الإصابات بكورونا.

وفقدت أسهم شركات التعدين 0.4% مع ضغط الدولار القوي على أسعار السلع.

واستقر المؤشر القيادي في لندن تقريبا، وقفزت أسهم جيه.دي سبورتس لبيع الملابس الرياضية بالتجزئة 5%، بعدما توقعت أن تأتي الأرباح المالية لعام 2021 أعلى كثيرا من توقعات السوق الحالية.

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