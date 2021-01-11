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الإسترليني ينزل عن مستوى 1.35 دولار

الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني
اقتصاد بريطانيا

الإسترليني ينزل عن مستوى 1.35 دولار

الدولار المتعافي يدفع الاسترليني للتراجع للمرة الأولى في 2021

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رويترز

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تضرر الجنيه الاسترليني من تعافي الدولار الاثنين، لينزل عن مستوى 1.35 دولار للمرة الأولى هذا العام بينما حذر أكبر مستشار طبي للحكومة البريطانية من أن الأسابيع القليلة المقبلة لجائحة كوفيد-19 ستكون الأسوأ حتى الآن.

ولقي الدولار دعما أيضا من ارتفاع عوائد السندات الأميركية وتوقعات بمزيد من التحفيز المالي في الولايات المتحدة.

وهبط الاسترليني 0.58% إلى 1.3484 دولار بحلول الساعة 1600 بتوقيت غرينتش. والمرة السابقة التي تراجعت فيها العملة البريطانية عن 1.35 دولار كانت في الثلاثين من ديسمبر كانون الأول.

واستقر الاسترليني مقابل العملة الأوروبية عند 90.06 بنس لليورو.

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