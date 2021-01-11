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غولدمان ساكس: بنك إنجلترا قد يخفض الفائدة بـ10 نقاط أساس لـ0%

اقتصاد بريطانيا

غولدمان ساكس: بنك إنجلترا قد يخفض الفائدة بـ10 نقاط أساس لـ0%

أشار غولدمان ساكس إلى أنه يتوقع بنسبة 80%، أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل والتخفيف من سياسته النقدية بشكل أكبر

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العربية.نت

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أشار غولدمان ساكس إلى أنه يتوقع بنسبة 80%، أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل والتخفيف من سياسته النقدية بشكل أكبر، وذلك وسط إغلاق تام وصارم للبلاد سيؤدي بلا شك "بحسب البنك" إلى ركود مزدوج.

وتوقع "غولدمان ساكس" أن يخفض البنك الفائدة بواقع عشر نقاط أساس إلى 0%، فيما توقع إتاحة البنوك المزيد من الحوافز للإقراض، متوقعا أيضا وتيرة أسرع على شراء السندات.

إلى ذلك، خلص مسح لبنك إنجلترا المركزي، الخميس الماضي، إلى أن تضرر الشركات البريطانية على صعيد المبيعات والوظائف بسبب جائحة كوفيد-19 تفاقم بعض الشيء في الشهر الماضي عندما تسارعت وتيرة انتشار الفيروس بين المواطنين.

بنك إنجلترا: تراجع مبيعات الشركات البريطانية تفاقم في ديسمبر                اقتصاد اقتصاد بريطانيا بنك إنجلترا: تراجع مبيعات الشركات البريطانية تفاقم في ديسمبر               

وقال البنك إن الشركات ذكرت أن الجائحة قلصت المبيعات بنسبة 16.1% في المتوسط في الربع الرابع من العام، وهو ما يزيد عن تراجع 15.3% جرى تسجيله في مسح نوفمبر تشرين الثاني. كما شهدت ضررا أكبر للوظائف.

وجاء تدهور الأوضاع الشهر الماضي بالرغم من أنباء إيجابية فيما يتعلق بلقاحات كوفيد-19 وتخفيف للقيود الصحية في العديد من مناطق إنجلترا.

يتوقع أن تسجل بريطانيا رقماً قياسياً في عدد الشركات الصغيرة التي ستنهار وتضطر للإفلاس والإغلاق خلال العام الحالي، بسبب المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي نتجت عن وباء "كورونا" الذي يواصل الانتشار والذي اضطر عمدة العاصمة لندن إلى إعلان الطوارئ في المدينة.

وبحسب مسح أجراه اتحاد الشركات الصغيرة (FSB) في بريطانيا، فإن ما لا يقل عن 250 ألف شركة صغيرة من التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفاً ستتوقف عن العمل خلال العام الحالي بعد نزيف المبيعات وتعثر تحصيل الديون خلال جائحة فيروس كورونا.

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