  • مباشر
اللغة

تراجع أسهم تويتر في ألمانيا 8% بعد إغلاق حساب ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتويتر (أرشيفية- فرانس برس)
تويتر يغلق حساب الرئيس الأميركي دونالد ترمب
تويتر

تراجع أسهم تويتر في ألمانيا 8% بعد إغلاق حساب ترمب

تداعيات اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن مستمرة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

هوى سهم تويتر المدرج في ألمانيا 8% في أولى جلسات الأسبوع بعد أن أوقفت الشركة نهائيا حساب الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الجمعة.

قالت الشركة إن تعليق حساب ترمب، الذي له ما يربو على 88 مليون متابع، جاء بسبب خطر المزيد من العنف، وذلك بعد اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي.

وانخفض سهم شركة التواصل الاجتماعي المدرج في الولايات المتحدة 8% أيضا في تعاملات هزيلة لما قبل فتح السوق صباح اليوم الاثنين.

وفي يوم الجمعة الماضي هوى سهم شركة "تويتر" في البورصة الأميركية خلال تداولات الساعات الأخيرة، متأثراً بقرار الشركة إغلاق واحد من أبرز الحسابات.

وحذرت الشركة من أن الانتهاكات الإضافية من قبل حسابات الرئيس ستؤدي إلى تعليق دائم، وهو ما حدث بالفعل يوم الجمعة.

ما هي مزايا النشرات الاقتصادية نيوم ما هي مزايا "ذا لاين" الاقتصادية والسياحية؟

وفيما لا تزال تداعيات اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن مستمرة، وسط تعالي الأصوات في مجلس النواب من أجل مساءلة الرئيس المنتهية ولايته في حال لم يفعل نائبه مايك بنس التعديل 25 من الدستور الأميركي، حذر البيت الأبيض من أن اتخاذ مثل تلك الخطوة لن يؤدي سوى إلى تعميق للشرخ بين الأميركيين.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري، إن مساءلة ترمب مع بقاء أيام فقط على انتهاء ولايته لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة الانقسام في البلاد.

بدوره، رأى السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام في تغريدة على حسابه على تويتر، السبت، أن عزل ترمب في مثل هذه الظروف سيؤدي إلى مزيد من الانقسام، كما سيضعف مؤسسة الرئاسة نفسها.

وقال: "آمل أن يكون للرئيس المنتخب جو بايدن نفس الآراء، وأن يتحدث علانية حتى نتمكن من المضي في انتقال منظم للسلطة".

جاءت تلك التصريحات تزامنا مع إطلاق النواب الديمقراطيين في الكونغرس حراكا من أجل عزله عن الحكم فورا، بعد أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

في زمن كورونا.. هل تعاني من النسيان؟ 3 أطعمة تنشط ذاكرتك في زمن كورونا.. هل تعاني من النسيان؟ 3 أطعمة تنشط ذاكرتك
بالصور.. تعرف على أكبر المتاحف الإسلامية في العالم بالصور.. تعرف على أكبر المتاحف الإسلامية في العالم

الأكثر قراءة

اسمه يرعب أنصاره.. صور جديدة لقريب بشار الأسد اسمه يرعب أنصاره.. صور جديدة لقريب بشار الأسد
رائحة فم كريهة وراءها 10 أسباب.. بعضها خطير! رائحة فم كريهة وراءها 10 أسباب.. بعضها خطير!
محمد بن سلمان يطلق محمد بن سلمان يطلق "ذا لاين".. مدينة مليونية وثورة حضرية جديدة
بسبب المخدرات.. نقابة الممثلين توقف باسم سمرة ورحاب الجمل بسبب المخدرات.. نقابة الممثلين توقف باسم سمرة ورحاب الجمل
كل ما تريد معرفته عن مشروع كل ما تريد معرفته عن مشروع "ذا لاين" الجديد بالسعودية
في تطور مثير.. بشار الأسد يخوض صراع بقاء داخل عائلته في تطور مثير.. بشار الأسد يخوض صراع بقاء داخل عائلته

قبل أن تذهب

أبرز القطاعات بمشروع نيوم في السعودية
أبرز القطاعات بمشروع نيوم في السعودية

اكتشف المزيد