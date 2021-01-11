أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية جلسة الاثنين مرتفعا بنسبة 0.59% ليكسب 52.42 نقطة ويقفل عند مستوى 8869.47 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفيعي للاستثمار، علي الزهراني، إن إعلان مشروع "ذا لاين" الضخم في نيوم يشكل فرصا واعدة لقطاعات حيوية مثل الأسمنت واللوجستيات والطاقة التي نرى أنها ستكون المستفيد الأكبر من المشروعات الضخمة والحيوية مثل مشاريع البحر الأحمر والقدية ونيوم وغيرها من المشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030.

وتوقع أن تشهد هذه القطاعات نقلة نوعية مع توسع الاستثمار، في المدن الذكية التي ستوفر تجربة غير اعتيادية لهذا النوع من الحياة في مدن المستقبل المتوقع أن تظهر على النطاق العالمي، موضحاً أن التفاؤل في السوق المالية ينشأ من توقعات عودة التوسع في الانفاق الاستثماري العام للدولة على مثل هذه المشاريع، والذي سيكون أكثر وضوحا بالعام2021.

وفي جلسة اليوم، بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 301 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 394 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصمعاني، البحر الأحمر، أسمنت تبوك، الأصيل، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مشاركة ريت، أسيج، الوطنية للتعليم، دور، واللجين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 3.58%.

فيما كانت أسهم شركات أسمنت الشمالية، أسمنت الجوف، أسمنت تبوك، أمانة للتأمين، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الصمعاني، أمانة للتأمين، الراجحي، وفرة، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 135.01 نقطة ليقفل عند مستوى 24877.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 56 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 406 آلاف سهم تقاسمتها 1308 صفقات.