ارتفع الدولار على نطاق واسع اليوم الاثنين مع صعود عائدات سندات الخزانة الأميركية وتوقعات بمزيد من التحفيز المالي مما دفع العملة الأميركية للارتفاع أمام منافسيها بينما هبط اليورو لأقل مستوى في أسبوعين.

ووعد الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يتولى منصبه في العشرين من يناير كانون الثاني مع سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس، بإنفاق "تريليونات" على مساعدات إضافية للإغاثة من الجائحة.

عادة تدفع خطط الإنفاق الإضافية المستثمرين للقلق حيال صعود التضخم وتأثيره الضار على الدولار الأميركي مع ضعف الاقتصاد لكن العملة لقيت دعما في الأسابيع الأخيرة بفضل ارتفاع العائدات الأميركية.

وقال الخبراء في كومرتس بنك في مذكرة "ليس مفاجئا أن يُذكر التسارع الأخير في العائدات الحقيقة الأميركية أسواق الصرف الأجنبي بإنهاء التركيز على التضخم وافتراض توجه أكثر شمولية في تقييم الدولار".

ونزل اليورو إلى 1.2167 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 25 ديسمبر كانون الأول، بعد أن زاد إلى 1.2349 دولار الأسبوع الماضي.

والعائد الاسمي للسندات القياسية الأميركية لأجل عشر سنوات مرتفع بأكثر من 20 نقطة أساس إلى 1.1187% هذا العام مما ساعد الدولار على الصعود لأعلى مستوى في شهر عند 104.20 مقابل الين الياباني.

وفقد مؤشر الدولار حوالي 12% منذ بلغ ذروة ثلاثة أعوام في مارس آذار بيد أنه يزيد بأكثر من 1.3% عن قاع ثلاثة أعوام تقريبا الذي هوى إليه الاسبوع الماضي. وارتفع المؤشر 0.1% إلى 90.418 يوم الاثنين.

ونزل الدولار الأسترالي 1% تقريبا إلى 0.7693 دولار أميركي، إذ لم يتأثر بفعل الأداء القوي لمبيعات التجزئة المحلية لشهر آخر. وزاد الدولار أيضا 0.2% إلى 6.4864 يوان بعد ضعف اعترى أسعار تسليم بوابة المصنع في الصين.