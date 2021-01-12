  • مباشر
اللغة

ارتفاع أسعار النفط وأسهم السفر ينعشان الأسهم الأوروبية

أوروبا - بورصة - أسهم
استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها في الجلسة الماضية
اقتصاد أوروبا

ارتفاع أسعار النفط وأسهم السفر ينعشان الأسهم الأوروبية

مع تطلع المستثمرين لموسم الأرباح المقبل وتركيزهم على احتمال إقرار المزيد من التحفيز في الولايات المتحدة في عهد الرئيس القادم جو بايدن

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها في الجلسة الماضية مع تطلع المستثمرين لموسم الأرباح المقبل وتركيزهم على احتمال إقرار المزيد من التحفيز في الولايات المتحدة في عهد الرئيس القادم جو بايدن.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش مع صعود قطاعي النفط والغاز والسفر والترفيه بما يزيد على 1% لكل منهما ليقودا المكاسب.

وجنى المستثمرون الأرباح أمس الاثنين، بعد ارتفاع الأسبوع الماضي، إذ أدى اكتساح الديمقراطيين في انتخابات مجلس الشيوخ الأميركي إلى زيادة التوقعات بحوافز مالية أميركية أكبر، بحسب ما ورد في "رويترز".

أسهم أوروبا تتراجع عن ذروة الـ10 أشهر.. وأسهم الطاقة الأكثر تأثراً أسواق المال اقتصاد أوروبا أسهم أوروبا تتراجع عن ذروة الـ10 أشهر.. وأسهم الطاقة الأكثر تأثراً

وربحت شركات النفط العالمية بي.بي وشل وتوتال مع تعافي أسعار النفط الخام وسط توقعات بالسحب من مخزونات النفط الخام الأميركية.

وارتفع سهم شركة الشحن الدنمركية ميرسك 2.8%، بعد أن قامت شركة السمسرة بيرينبرج برفع تصنيف السهم إلى "شراء"، قائلة إن زخم الأرباح مدفوعا بأسعار الشحن قد يؤدي إلى ارتفاع السهم.

وقفز سهم شركة الألعاب السويدية على الإنترنت كيندريد 5%، بعد أن أعلنت عن زخم قوي للنشاط خلال الربع الرابع، بينما ارتفعت أسهم شركة رينو 1.5% بعد أن قالت شركة صناعة السيارات الفرنسية إنها بدأت عام 2021 بمستوى أعلى من الطلبيات مقارنة بعام 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

82 لواء بـ 70 ألف مقاتل.. فوضى سليماني في سوريا والعراق 82 لواء بـ 70 ألف مقاتل.. فوضى سليماني في سوريا والعراق
فيديو مسرب لرئيس لبنان يثير زوبعة.. فيديو مسرب لرئيس لبنان يثير زوبعة.. "الحريري يكذب"!

الأكثر قراءة

الفنان خالد سامي في حالة حرجة بعد انتكاسة صحته الفنان خالد سامي في حالة حرجة بعد انتكاسة صحته
لماذا يعتبر هذا التطبيق البديل الأفضل لواتساب؟ لماذا يعتبر هذا التطبيق البديل الأفضل لواتساب؟
أفقرهم فقتلهم.. تسمّم جماعي جديد في معقل آل الأسد أفقرهم فقتلهم.. تسمّم جماعي جديد في معقل آل الأسد
تطورات جديدة.. هذا ما حصل بقضية باسم سمرة ورحاب الجمل تطورات جديدة.. هذا ما حصل بقضية باسم سمرة ورحاب الجمل
عندما يشتري أغنى شخص في العالم ما يتناسب مع حجم ثروته! عندما يشتري أغنى شخص في العالم ما يتناسب مع حجم ثروته!
تعز.. رصاص قناص حوثي يختطف حياة طفلة بالخامسة من عمرها تعز.. رصاص قناص حوثي يختطف حياة طفلة بالخامسة من عمرها

قبل أن تذهب

هكذا خطط محمد بن سلمان لتكون ذا لاين مركزاً عالمياً للابتك
هكذا خطط محمد بن سلمان لتكون ذا لاين مركزاً عالمياً للابتك

اكتشف المزيد