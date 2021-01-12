للجلسة الخامسة على التوالي، أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع طفيف في عدد من المؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 760 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 672.299 مليار جنيه مقابل نحو 671.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس، مسجلاً نمواً بنسبة 0.10%.

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 11339 نقطة. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4384 نقطة.

وأيضاً، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2204 نقطة.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3194 نقطة.

في المقابل، هبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2296 نقطة. كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13735 نقطة.

وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملات أمس الاثنين، على ارتفاع جماعي، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58%، كما ارتفع مؤشر "إيجي كس 50" بنسبة 0.05%، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.35%، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.33%.

إلى ذلك، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.47%، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 0.43%.

وشهدت جلسة أمس ارتفاع أسعار أسهم 75 شركة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 68 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم 47 شركة عند مستوياتها السابقة.