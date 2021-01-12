  • مباشر
اللغة

جلسة خضراء ببورصة مصر والأسهم تربح 760 مليون جنيه

A file photo shows a trader works at the Egyptian stock market in Cairo, Egypt February 6, 2018. (Reuters/Amr Abdallah Dalsh)
البورصة المصرية تنهي التعاملات على ارتفاع طفيف
البورصة المصرية

جلسة خضراء ببورصة مصر والأسهم تربح 760 مليون جنيه

للجلسة الخامسة على التوالي، البورصة المصرية تنهي التعاملات على ارتفاع طفيف في عدد من المؤشرات

متابع الغاء المتابعة

القاهرة – خالد حسني

نشر في: آخر تحديث:

للجلسة الخامسة على التوالي، أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع طفيف في عدد من المؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 760 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 672.299 مليار جنيه مقابل نحو 671.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس، مسجلاً نمواً بنسبة 0.10%.

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 11339 نقطة. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4384 نقطة.

وأيضاً، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2204 نقطة.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3194 نقطة.

هذه فرص صعود مؤشر البورصة المصرية الرئيسي في الفترة المقبلة غداء عمل البورصة المصرية هذه فرص صعود مؤشر البورصة المصرية الرئيسي في الفترة المقبلة

في المقابل، هبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2296 نقطة. كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13735 نقطة.

وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملات أمس الاثنين، على ارتفاع جماعي، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58%، كما ارتفع مؤشر "إيجي كس 50" بنسبة 0.05%، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.35%، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.33%.

إلى ذلك، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.47%، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 0.43%.

وشهدت جلسة أمس ارتفاع أسعار أسهم 75 شركة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 68 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم 47 شركة عند مستوياتها السابقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

جديد مرفأ بيروت.. مذكرة إنتربول لتوقيف صاحب شحنة الموت جديد مرفأ بيروت.. مذكرة إنتربول لتوقيف صاحب شحنة الموت
فيديو يوثق هروبهم.. حفروا نفقاً تحت السجن في مصر وفروا فيديو يوثق هروبهم.. حفروا نفقاً تحت السجن في مصر وفروا

الأكثر قراءة

الفنان خالد سامي في حالة حرجة بعد انتكاسة صحته الفنان خالد سامي في حالة حرجة بعد انتكاسة صحته
لماذا يعتبر هذا التطبيق البديل الأفضل لواتساب؟ لماذا يعتبر هذا التطبيق البديل الأفضل لواتساب؟
أفقرهم فقتلهم.. تسمّم جماعي جديد في معقل آل الأسد أفقرهم فقتلهم.. تسمّم جماعي جديد في معقل آل الأسد
عندما يشتري أغنى شخص في العالم ما يتناسب مع حجم ثروته! عندما يشتري أغنى شخص في العالم ما يتناسب مع حجم ثروته!
تطورات جديدة.. هذا ما حصل بقضية باسم سمرة ورحاب الجمل تطورات جديدة.. هذا ما حصل بقضية باسم سمرة ورحاب الجمل
ترمب يوافق على إعلان الطوارئ بواشنطن حتى 24 يناير ترمب يوافق على إعلان الطوارئ بواشنطن حتى 24 يناير

قبل أن تذهب

الجزائر تتسلم مركزا طبيا لعلاج أمراض الكلى كهبة من السعودية
الجزائر تتسلم مركزا طبيا لعلاج أمراض الكلى كهبة من السعودية

اكتشف المزيد