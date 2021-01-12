  • مباشر
اللغة

"تاسي" يستقر فوق 8800 نقطة للجلسة الثالثة على التوالي

تداول
السوق المالية السعودية "تداول"
سوق السعودية

"تاسي" يستقر فوق 8800 نقطة للجلسة الثالثة على التوالي

ارتفع 0.17% بختام التعاملات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" الأداء الإيجابي للجلسة الرابعة على التوالي، بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى 8884.46 نقطة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.17% تعادل 14.99 نقطة.

وعزز "تاسي" من أدائه ليستقر فوق مستوى 8800 نقطة للجلسة الثالثة على التوالي، ويقترب من مستوى 9000 نقطة، الذي سجله منتصف يوليو 2020.

وجرى التداول خلال الجلسة على نحو 221.1 مليون سهم، بسيولة بلغت 8.58 مليار ريال.

البنوك تخاصم ترمب.. أكبر مقرضيه يقرر وقف التعامل معه شركات ترمب البنوك تخاصم ترمب.. أكبر مقرضيه يقرر وقف التعامل معه

ومن إجمالي 203 أسهم مدرجة، ارتفع 87 سهماً تصدرها سهم العمران بنسبة 9.9%، بينما تصدر سهم الصمعاني قيم التداول بنحو 881.6 مليون ريال، فيما تصدر سهم ملاذ للتأمين كميات التداول بنحو 7.53 مليون سهم، في الوقت ذاته تراجع 96 سهماً بصدارة سهم عطاء بانخفاض 2.98%.

وعلى مستوى أداء القطاعات، تصدر الارتفاعات قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.75% وذلك من بين 12 قطاعاً مرتفعاً، بينما تصدر قطاع إدارة وتطوير العقارات انخفاضات 8 قطاعات بنسبة 0.26%.

واكتست مؤشرات القطاعات الكبرى باللون الأخضر، بصدارة قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%، تلاه الاتصالات 0.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

فيديو يوثق هروبهم.. حفروا نفقاً تحت السجن في مصر وفروا فيديو يوثق هروبهم.. حفروا نفقاً تحت السجن في مصر وفروا
وقائع عجيبة حول كائنات فضائية غريبة.. CIA تكشف! وقائع عجيبة حول كائنات فضائية غريبة.. CIA تكشف!

الأكثر قراءة

الفنان خالد سامي في حالة حرجة بعد انتكاسة صحته الفنان خالد سامي في حالة حرجة بعد انتكاسة صحته
لماذا يعتبر هذا التطبيق البديل الأفضل لواتساب؟ لماذا يعتبر هذا التطبيق البديل الأفضل لواتساب؟
أفقرهم فقتلهم.. تسمّم جماعي جديد في معقل آل الأسد أفقرهم فقتلهم.. تسمّم جماعي جديد في معقل آل الأسد
تطورات جديدة.. هذا ما حصل بقضية باسم سمرة ورحاب الجمل تطورات جديدة.. هذا ما حصل بقضية باسم سمرة ورحاب الجمل
عندما يشتري أغنى شخص في العالم ما يتناسب مع حجم ثروته! عندما يشتري أغنى شخص في العالم ما يتناسب مع حجم ثروته!
ترمب يوافق على إعلان الطوارئ بواشنطن حتى 24 يناير ترمب يوافق على إعلان الطوارئ بواشنطن حتى 24 يناير

قبل أن تذهب

هكذا خطط محمد بن سلمان لتكون ذا لاين مركزاً عالمياً للابتك
هكذا خطط محمد بن سلمان لتكون ذا لاين مركزاً عالمياً للابتك

اكتشف المزيد