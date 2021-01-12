أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 0.17% ليكسب 14.99 نقطة ويقفل عند مستوى 8884.46 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وقال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية" إن استقالات الرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة في السوق السعودية، في العام الماضي، رغم زيادتها، إلا أنها تظل في النطاق الطبيعي، وهي جيدة جداً ولها نواحٍ إيجابية في ابتكار أفكار جديدة للشركات، وتغيير مسارها للتعامل مع التحديات، وتغيير نمطها.

وأضاف الرقيب أن تغير الإدارة التنفيذية في البنوك والمؤسسات الكبرى، يحميها من الترهل، ويوفر فرصة لوجود إدارة جديدة متحمسة ولديها الرغبة في إثبات وجودها، وهذا يساعد الشركات على تغيير نمطها السائد.

وشرح أن شركات الأسمنت حظيت بتحسن في أدائها على مدى العام الماضي، وتلقت دفعة قوية من تواصل إعلان المشاريع الكبرى في المملكة، والتي كان أحدثها مشروع "ذا لاين" في "نيوم"، لكن الرقيب نبه إلى خاصية قطاع الأسمنت الذي يتأثر بزيادة كميات البيع وبالتالي تقل التكلفة وتزداد الربحية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الحراك وبالتالي حدوث نمو كبير في مبيعات شركات الأسمنت.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 221 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 344 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العمران، أسيج، الصمعاني، بحر العرب، والكثيري الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات عطاء، البحر الأحمر، أسمنت تبوك، نادك، وساب للتكافل فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و2.98%.

فيما كانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، ولاء، الإنماء، زين السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الصمعاني، العمران، بحر العرب، الراجحي، والكثيري هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 809.91 نقطة ليقفل عند مستوى 25687.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 67 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 443 ألف سهم تقاسمتها 1665 صفقة.