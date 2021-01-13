ارتفع الذهب، اليوم الأربعاء، إذ تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما عزز احتمال تقديم تحفيز مالي ضخم في الولايات المتحدة الإقبال على المعدن الأصفر كأداة تحوط من التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1857.76 دولار للأوقية (الأونصة) في التعاملات الصباحية، بينما ربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1859.20 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركت "الصورة الكبيرة ما زالت إيجابية للغاية بالنسبة للذهب. في ظل أن العوائد الحقيقية ما زالت منخفضة، وأن الدولار يواصل مساره النزولي مع تقدم العام، يظل الذهب اقتراحا جذابا".

وأضاف: "لكنني لن أفاجأ إذا رأينا بعض الانخفاضات أو اتجاها نزوليا قصير الأمد في الذهب مع توازن سوق الدولار".

ونزلت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى في عشرة أشهر، ودفعت الدولار للانخفاض وخفضت تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات.

وتلقى الذهب المزيد من الدعم من خطة للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لضخ "تريليونات" الدولارات في إجراءات لتخفيف التداعيات في الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا. وسيجري الكشف عن الخطة غدا الخميس.

وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا عالميا لما يزيد عن 91 مليون حالة، فيما تطبق العديد من الدول قيودا أشد صرامة لكبح الانتشار، بينما تظل معدلات التطعيم مخيبة للتوقعات.

ويتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن يتعافى الاقتصاد بقوة إذا تسارعت وتيرة التطعيم، لكن ذلك أيضا يطرح أسئلة بشأن توقعات البنك المركزي للسياسة النقدية. ويستفيد الذهب عادة من تيسير السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4% إلى 25.48 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1% إلى 1074.55 دولار وهبط البلاديوم 0.2% إلى 2386.72 دولار.