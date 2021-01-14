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التوقعات بخطة تحفيز بايدن تتنامى.. والدولار يتمسك بالمكاسب

الدولار الأميركي مناسبة
تماسك الدولار فوق أدنى مستوياته في 3 أعوام مقابل عملات رئيسية
الدولار

التوقعات بخطة تحفيز بايدن تتنامى.. والدولار يتمسك بالمكاسب

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأميركية بفعل التوقعات بشأن خطة التحفيز المالي للرئيس المنتخب جو بايدن

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لندن – رويترز

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تماسك الدولار فوق أدنى مستوياته في 3 أعوام مقابل عملات رئيسية اليوم الخميس، إذ ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأميركية بفعل التوقعات بشأن خطة التحفيز المالي للرئيس المنتخب جو بايدن.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد أن أوردت "سي.إن.إن" أن التحفيز سيكون بنحو تريليوني دولار، مما زاد دعم الدولار.

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، لم يطرأ تغير كبير على مؤشر الدولار، إذ صعد 0.04% إلى 90.320، وذلك مع ترقب المستثمرين تفاصيل من بايدن في وقت لاحق اليوم بشأن خطة للإنقاذ من الجائحة "بتريليونات" الدولارات.

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وحقق الدولار مكاسب في 4 من الجلسات الخمس الأخيرة، إذ ضغطت احتمالات المزيد من التحفيز على السندات الحكومية الأميركية، مما دفع عائد سندات الخزانة القياسية للارتفاع فوق 1% للمرة الأولى منذ مارس آذار.

ونزل اليورو 0.05% إلى 1.214 دولار بعد التراجع 0.4% أمس الأربعاء. بينما صعد الدولار 0.13% إلى 104.02 ين.

وتمسكت بيتكوين بصعود 10% حققته أمس بعد نزول بنحو 12 ألف دولار عن المستوى المرتفع غير المسبوق الأسبوع الماضي عند 42 ألف دولار.

وزادت 3% إلى 38 ألفا و360 دولارا اليوم، مرتفعة من مستوى منخفض عند 30 ألفا و261.13 دولار بلغته في 11 يناير كانون الثاني.

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